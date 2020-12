DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le plus haut responsable de la marine américaine au Moyen-Orient a déclaré dimanche que l’Amérique était parvenue à une «dissuasion difficile» avec l’Iran après des mois d’attaques régionales et de saisies en mer, alors même que les tensions restent élevées entre Washington et Téhéran au sujet du Programme nucléaire de la République islamique.

Le vice-amiral Sam Paparo, qui supervise la 5e flotte de la marine basée à Bahreïn, a frappé un ton académique dans ses commentaires sur le dialogue annuel de Manama organisé par l’Institut international d’études stratégiques. Il a décrit avoir un «respect sain» tant pour la marine régulière iranienne que pour les forces navales de ses gardiens de la révolution paramilitaires.

«Nous avons atteint une dissuasion difficile. Cette dissuasion malaisée est exacerbée par les événements mondiaux et par les événements en cours de route », a déclaré le vice-amiral. «Mais j’ai trouvé que l’activité iranienne en mer était prudente, circonspecte et respectueuse, pour ne pas risquer une erreur de calcul inutile ou une escalade en mer.»

La mission de l’Iran auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Bien que l’Iran n’ait pas directement saisi ou ciblé un pétrolier au cours des derniers mois, une mine a récemment frappé un pétrolier au large de l’Arabie saoudite et un cargo près du Yémen a été attaqué. Les soupçons sont immédiatement tombés sur les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen pour avoir été à l’origine des deux attaques. Les Houthis n’ont commenté aucune de ces attaques.

Paparo, un ancien pilote de chasse de la Marine qui a récemment occupé le poste de directeur des opérations au commandement central de l’armée américaine, a proposé une position différente de celle de son prédécesseur immédiat, le vice-amiral James Malloy. Dans l’un de ses derniers commentaires aux journalistes en août, Malloy qualifiait l’Iran de «téméraire et provocateur» et essayait toujours dans des exercices navals dramatiques de «baisser le dénominateur jusqu’à ce qu’ils soient sûrs qu’ils peuvent avoir l’air d’avoir gagné quelque chose».

Le mandat de Malloy a vu des pétroliers saisis par l’Iran et une série d’explosions de mines en patelle visant des pétroliers que la marine a imputés à l’Iran. Téhéran a nié être impliqué, bien que des membres des Gardiens de la révolution aient été filmés en train de prendre une mine non explosée à un pétrolier.

En revanche, les plusieurs mois que Paparo a été aux commandes n’ont pas connu de crise majeure.

La marine américaine a régulièrement des rencontres tendues avec les gardiens de la révolution, dont les vedettes rapides côtoient les navires de guerre américains dans le golfe Persique et effectuent parfois des exercices de tir réel avec des mitrailleuses et des lancements de missiles en leur présence.

La Garde patrouille généralement dans les eaux moins profondes du golfe Persique et dans son embouchure étroite, le détroit d’Ormuz. La marine régulière iranienne opère en grande partie dans le golfe d’Oman et dans la mer d’Oman. Alors que les commandants précédents se sont efforcés de faire la différence entre le professionnalisme des deux, Paparo l’a rejeté comme une «vieille idée» qui incluait une croyance persistante que le service était toujours fidèle à l’ancien shah iranien, qui a été renversé lors de la révolution islamique de 1979.

«Après quarante et un ans de révolution, je pense que nous pouvons nous passer de cette notion», a déclaré le vice-amiral. « Je doute sincèrement qu’il y ait une différence entre eux. »

Paparo a également déclaré qu’il ne pensait pas que la mission de la 5ème flotte serait affectée par la reconstitution potentielle de la marine d’une 1ère flotte responsable de l’océan Indien.

Pourtant, les remarques de Paparo portaient un avertissement clair, citant l’ancien secrétaire américain à la Défense Jim Mattis à un moment donné.

«Soyez poli, soyez professionnel et ayez un plan pour tuer tout le monde dans la pièce», dit-il. «C’est ainsi que nous nous conduisons en mer.»

