Un responsable de la Maison Blanche et un assistant de Pelosi testés positifs pour le coronavirus

Le bureau de Pelosi a déclaré que l’assistant du conférencier avait été testé positif après avoir rencontré un groupe de démocrates du Texas.

Les deux individus ont été vaccinés. Un petit pourcentage de personnes vaccinées peut encore contracter le COVID-19.

WASHINGTON – Un responsable de la Maison Blanche et un assistant de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir assisté à un événement ensemble, a confirmé un responsable de la Maison Blanche.

Au moins un des cas peut être lié à un groupe de démocrates du Texas qui sont venus à Washington la semaine dernière au milieu d’une bataille à la législature de l’État sur les droits de vote. Six des législateurs du Texas ont été testés positifs pour le coronavirus, dont une ancienne infirmière qui a annoncé mardi le résultat de son test.

Le responsable de la Maison Blanche et le membre du personnel de Pelosi qui ont été testés positifs ont été entièrement vaccinés. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les vaccins COVID-19 sont très efficaces, mais un petit pourcentage de personnes complètement vaccinées peuvent toujours contracter COVID-19 si elles sont exposées au virus qui le provoque.

« Hier, un responsable de la Maison Blanche entièrement vacciné a été testé positif pour COVID-19 hors campus », a déclaré un responsable anonyme de la Maison Blanche dans un communiqué. Le membre du personnel s’auto-isole, selon « des protocoles COVID-19 rigoureux », a déclaré le responsable. .

« L’unité médicale de la Maison Blanche a mené des entretiens de recherche des contacts et n’a déterminé aucun contact étroit entre les directeurs et le personnel de la Maison Blanche. L’individu présente des symptômes bénins », a déclaré le responsable.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé le test positif du responsable lors d’un point de presse mardi.

« Cette personne n’était pas au bureau lorsqu’elle a été testée hier, et elle est restée en dehors du bureau », a déclaré Psaki.

Elle a déclaré qu’il y avait eu d’autres cas révolutionnaires de COVID-19 non divulgués auparavant parmi le personnel de la Maison Blanche, mais a refusé de dire combien. Aucun de ceux qui ont été testés positifs n’occupait des postes de haut niveau, a déclaré Psaki.

Les personnes vaccinées qui ont des infections à percées sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades ou de mourir.

Psaki a refusé de dire où le membre du personnel aurait pu être exposé au COVID-19.

Le bureau de Pelosi a confirmé qu’un assistant du conférencier avait été testé positif pour COVID-19 après avoir rencontré le groupe de près de 60 démocrates du Texas.

« Hier, un porte-parole principal entièrement vacciné du bureau de presse du président a été testé positif pour COVID après un contact avec des membres de la législature de l’État du Texas la semaine dernière », a déclaré le chef de cabinet adjoint de Pelosi, Drew Hammill, dans un communiqué.

Les démocrates du Texas ont fui l’État pour refuser le quorum aux républicains qui préconisent une mesure qui édicterait des restrictions de vote. La représentante de l’État Donna Howard d’Austin a déclaré mardi qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus – devenant ainsi le sixième membre du groupe à le faire.

« Malgré le respect des directives du CDC et le fait d’être complètement vacciné, j’ai été testé positif au COVID-19 lundi », a déclaré Howard dans un communiqué. « La variante delta semble être beaucoup plus contagieuse, même pour les personnes vaccinées, qu’on ne le pensait au départ. Heureusement, je suis vacciné et je me sens bien. »

Les législateurs du Texas ont fait pression pour un projet de loi fédéral sur le droit de vote, un effort qui comprenait une réunion avec la vice-présidente Kamala Harris.

Le bureau du vice-président a déclaré qu’elle avait depuis été testée négative pour le coronavirus et qu’elle était surveillée.

« Nous prenons ces précautions incroyablement au sérieux et respectons la santé – les conseils de nos experts médicaux et médicaux », a déclaré Psaki lundi lorsqu’on lui a demandé si l’administration prenait de nouvelles précautions pour protéger la santé du président Joe Biden après la réunion de Harris avec les démocrates du Texas.

Le site d’information Axios a d’abord rapporté l’histoire.

À Capitol Hill, Brian Monahan, le médecin traitant du Congrès, a publié mardi une note de service mettant en garde contre la « grave menace » de la variante delta du COVID-19 pour les personnes non vaccinées. Il n’a pas recommandé de revenir à l’exigence de masques, comme l’ont fait plusieurs comtés du pays.

« J’exhorte les personnes non vaccinées à se faire vacciner à tout moment », a-t-il déclaré.

L’administration Biden n’a pas révélé combien d’employés de la Maison Blanche sont vaccinés.

« Nous savons qu’il y aura des cas révolutionnaires, mais comme le montre cet exemple, les cas chez les individus vaccinés sont généralement bénins », a déclaré le responsable de la Maison Blanche. « La Maison Blanche est préparée pour les cas révolutionnaires avec des tests réguliers. Ceci est un autre rappel de l’efficacité des vaccins COVID-19 contre les maladies graves ou l’hospitalisation. Nous souhaitons à notre collègue un prompt rétablissement. »

Les cas de coronavirus sont en augmentation et la variante delta la plus contagieuse représente la majorité des nouveaux cas de virus.

