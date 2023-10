Un responsable de la Maison Blanche accuse le sénateur républicain JD Vance de « mensonges honteux » après avoir imputé à Biden l’attaque du Hamas

UN maison Blanche un responsable a critiqué le sénateur républicain JD Vance pour avoir répandu des « mensonges honteux » selon lesquels l’argent des contribuables américains aurait financé une vague d’attentats sans précédent. attaques de militants palestiniens qui ont coûté la vie à au moins 200 Israéliens.

Les principaux républicains ont cherché à blâmer l’administration Biden pour Hamas‘ raids meurtriers en le reliant au 6 milliards de dollars de bénéfices pétroliers gelés qui ont été reversés à l’Iran en août à des fins humanitaires en échange de la libération de cinq Américains détenus dans le pays.

L’Iran a toujours fourni des armes et des fonds au Hamas, un groupe militant qui contrôle Gaza et a revendiqué la responsabilité de la vague meurtrière d’attaques à la roquette, de meurtres et d’enlèvements qui a déclenché une déclaration de guerre par Israël Samedi.

M. Vance, sénateur de l’Ohio pour son premier mandat, a répété les fausses déclarations du gouverneur de Floride Ron DeSantis et Donald Trump OMS réclamé sans preuve que les États-Unis avaient financé la vague d’attaques contre Israël.

« Alors que nous assistons à l’évolution de cette horrible situation en Israël, les Américains doivent faire face à une dure vérité : l’argent de nos impôts a financé tout cela », a écrit M. Vance sur X/Twitter.

« L’argent est fongible, et une grande partie des dollars que nous avons envoyés en Iran sont désormais utilisés pour tuer des innocents. »

Le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Andrew Bates, a répondu en accusant le sénateur d’alimenter la désinformation.

M. Bates a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’aucun argent des contribuables n’était impliqué dans l’accord avec l’Iran, qu’aucun des 6 milliards de dollars n’avait encore été dépensé et que les fonds ne pouvaient être utilisés que par des acteurs privés pour « acheter de manière prouvée de la nourriture et des médicaments ». ».

Le sénateur de l’Ohio, JD Vance, a été accusé d’avoir répandu des « mensonges éhontés » sur le financement du Hamas par les contribuables américains. (Presse associée)

M. Bates a tweeté : « Les mensonges honteux lorsqu’on soutient Israël devraient être au centre de nos préoccupations. »

L’accord visant à débloquer 6 milliards de dollars de bénéfices pétroliers iraniens a conduit à la libération de cinq citoyens américains en août.

Selon ses termes, les avoirs iraniens devaient être placés sur un compte bancaire contrôlé par le gouvernement qatari, accessible uniquement pour payer des articles humanitaires tels que de la nourriture et des médicaments.

Face à l’escalade de la crise samedi après-midi, le président Joe Biden a mis en garde les autres pays et groupes terroristes contre toute tentative de profiter de la situation en se rangeant du côté du Hamas.

« Permettez-moi de dire que c’est aussi clair que possible : ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage. Le monde regarde », a déclaré M. Biden.

« Les États-Unis sont aux côtés d’Israël. Nous ne manquerons jamais de les soutenir.

Un secouriste marche devant un magasin endommagé à Tel Aviv, après qu’il ait été touché par une roquette tirée par des militants palestiniens depuis la bande de Gaza (AFP via Getty Images)

Plus tôt, le favori présidentiel du Parti Républicain, M. Trump, avait affirmé que « l’argent des contribuables américains (avait) contribué à financer ces attaques » dans un communiqué.

Et M. DeSantis, qui arrive loin derrière M. Trump à la primaire, a fait écho à ces affirmations sans fondement lors d’un arrêt de campagne dans l’Iowa.

« Aujourd’hui, l’Amérique se tient aux côtés d’Israël contre les attaques terroristes perpétrées par le Hamas, qui est soutenu par l’Iran et malheureusement financé par le président américain avec ce qu’il a fait à l’Iran », a déclaré M. DeSantis.

Les médias locaux rapportent que plus de 200 Israéliens ont été tués et 1 100 blessés attaque surprise tôt le matin – ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des années. Un nombre indéterminé de soldats et de civils israéliens ont également été faits prisonniers et amenés à Gaza.

Israël a maintenant a riposté aux attaques. 232 Palestiniens ont été tués et au moins 1 610 blessés lors des représailles israéliennes, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.