Un responsable de la livraison de Zepto agresse un consommateur dans la région de Khar à Mumbai, une plainte en ligne le fait arrêter

Les applications et les sites Web de livraison d’épicerie offrent aux gens une plate-forme sur laquelle ils peuvent passer des commandes et se faire livrer leurs courses en un minimum de temps. Alors qu’ils s’assurent des services fournis aux consommateurs à l’aise, de nombreux cas de comportement inapproprié des agents de livraison sont mis en évidence, ce qui rend difficile pour les clients de croire aux sites Web. Ce fut le cas d’un responsable de la livraison de Zepto qui a tenté d’agresser un consommateur lorsqu’il est venu livrer la commande chez elle dans la région de Khar à Mumbai.

L’horrible incident s’est produit le 30 novembre lorsque Sabeena, une fille résidant dans la banlieue de Mumbai à Khar, a commandé des courses via Zepto cet après-midi-là. L’agent de livraison, identifié comme Shahzade Shaikh, a tenté d’enregistrer sa vidéo alors qu’elle tentait d’effectuer le paiement. Après l’avoir repéré en train de l’enregistrer sur vidéo, Sabeena lui a demandé de supprimer la vidéo à laquelle il a refusé et a tenté de la faire entrer d’assaut à l’intérieur de la maison. Selon la déclaration de la victime, “… il m’a poussé et m’a tenu la main, a commencé à se conduire mal avec moi et a abusé de moi.”

Shaikh l’aurait maltraitée, ce qui l’a fait courir vers la cuisine et appeler l’agent de sécurité qui est venu à son secours. Sabeena, qui a été sauvée par sa sécurité, s’est rendue sur Instagram pour partager l’incident et a interrogé Zepto sur ses mesures de sûreté et de sécurité. Elle a écrit : « Ma sécurité m’a sauvée hier, imaginez et si ma sécurité n’était pas là ? Je n’ai même pas de sécurité chez moi ? Comment puis-je faire confiance à n’importe quelle plate-forme en ligne après cela ? Zepto, c’est comme ça que vous fournissez le service client ? Sérieusement? Cet incident s’est produit à ma porte à Khar West, Mumbai. Zepto, je ne sais pas combien de femmes sont confrontées à ce problème à cause de vos livreurs comme ça.

Zepto a répondu à Sabeena et a commenté: “Salut Sabeena, nous prenons ces questions avec le plus grand sérieux. Nous participons à une enquête approfondie sur l’incident avec les forces de l’ordre locales. Nous condamnons un tel comportement. Des mesures strictes seront prises contre les auteurs sur la base des faits.

Salut Sabeena, Nous prenons ces questions avec le plus grand sérieux. Nous participons à une enquête approfondie sur l’incident avec les forces de l’ordre locales. Nous condamnons un tel comportement. Des mesures strictes seront prises contre les auteurs sur la base des faits. — Zepto Cares (@zeptocares) 1 décembre 2022

Cependant, Sabeena a également déclaré comment les responsables de Zepto avaient tenté de compromettre l’affaire avec eux. Elle a également déposé une plainte contre Shaikh en tweetant à ce sujet.

Si l’on en croit les informations, le livreur était de Mumbra dans le district voisin de Thane jeudi. Une affaire a également été enregistrée contre l’accusé en vertu de l’article 354 (attentat à la pudeur) et d’autres dispositions pertinentes du Code pénal indien, rapportent les États.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici