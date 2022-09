Un responsable de la livraison commande de la nourriture, la récupère lui-même et est payé

Un chauffeur-livreur a récemment partagé un piratage financier parmi ses abonnés TikTok. Le dasher a mentionné comment il commande de la nourriture et la récupère lui-même et est payé pour le service. L’utilisateur nommé Simon Fraser a partagé comment il se paye pour cueillir sa propre nourriture.

Dans le clip viral qui a accumulé des milliers de vues depuis son partage, Simon a expliqué qu’il vit au-dessus d’un restaurant et travaille également comme chauffeur DoorDash. Il met également au point un DoorPass qui permet aux utilisateurs d’obtenir des livraisons gratuites illimitées sur les commandes s’élevant à plus de douze dollars (~ Rs 958).

“Je travaille pour DoorDash en tant que dasher. J’habite aussi au-dessus d’un restaurant et j’ai DashPass sur ma carte de crédit qui me donne la livraison gratuite », a déclaré Simon dans la vidéo, comme le rapporte Independent. Maintenant, voici l’essentiel du “life hack”.

Simon commande au restaurant du rez-de-chaussée via DoorDash, puis se connecte rapidement à l’application dasher et réclame la commande. Il descend ensuite chercher la commande et est payé pour la ramasser. “Et puis je me donne un gros pourboire”, dit-il à la fin du clip.

L’espace TikTok a eu un sac mélangé de réactions. Alors que certains l’ont qualifié de génie, certains ont souligné les lacunes des conseils financiers. Un utilisateur a déclaré : “Oui, c’est mieux que 99,9 % des conseils financiers de cette application.” Un autre a commenté: “J’espère que vous vous donnerez une critique cinq étoiles après tout ce travail acharné.”

« Ne serait-il pas moins cher de commander directement au restaurant ? Je trouve que le tableau de bord de la porte comporte trop de frais supplémentaires autres que la livraison », a écrit un utilisateur. Un utilisateur est venu avec quelques conseils et a dit : « Ne vous donnez pas de pourboire sur l’application ! Vous devez payer des impôts sur ce revenu. Donnez-vous un pourboire en espèces si vous le devez.

Alors, que pensez-vous de cela?

