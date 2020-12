VANCOUVER: Un responsable des frontières canadiennes qui a raconté les demandes «persistantes» du Federal Bureau of Investigation des États-Unis concernant les voyages de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, après son arrestation il y a deux ans, devrait terminer son témoignage jeudi.

La dernière semaine de contre-interrogatoire des témoins, qui fait partie de l’affaire d’extradition américaine de Meng, fait suite à l’annonce de la semaine dernière selon laquelle les procureurs américains discutaient d’un accord avec des avocats pour que Meng résolve les accusations criminelles contre elle, signalant la fin potentielle d’une affaire. qui a tendu les liens entre les États-Unis, la Chine et le Canada.

Meng, la fille du fondateur de Huawei Ren Zhengfei, a été arrêtée sur un mandat d’arrêt américain pour fraude bancaire à l’aéroport international de Vancouver le 1er décembre 2018. Elle est accusée d’avoir déformé les relations de Huawei Technologies Co Ltd avec l’Iran, mettant l’un de ses prêteurs, HSBC Holdings, risquant de violer les sanctions commerciales américaines.

Meng, 48 ans, a nié les accusations et monté une défense, demandant que son extradition soit rejetée en raison d’abus de procédure.

Ses avocats ont soutenu que les autorités américaines et canadiennes se sont concertées avant son arrestation, utilisant les pouvoirs d’enquête étendus de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour l’interroger sans la présence d’un avocat. Ils allèguent en outre que les renseignements privés recueillis par l’ASFC ont été partagés de manière inappropriée avec le FBI.

Les procureurs affirment que l’enquête et l’arrestation ont suivi les procédures standard et que l’extradition devrait aller de l’avant.

La chef de l’ASFC, Nicole Goodman, qui supervisait un personnel de 250 personnes à l’aéroport de Vancouver lorsque Meng a été arrêtée, a déclaré mercredi qu’elle avait conseillé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de ne pas utiliser les codes d’accès aux appareils électroniques de Meng recueillis par l’ASFC.

Goodman a dit au policier responsable du traitement des pièces à conviction dans le cas de Meng que les codes d’accès avaient été donnés par erreur, a-t-elle déclaré. Le partage des codes d’accès des appareils électroniques de Meng est devenu un point critique dans l’affaire, ses avocats affirmant que cela équivalait à une violation de ses droits civils.

Les relations entre la Chine et le Canada sont tendues depuis l’arrestation de Meng. La Chine a arrêté les citoyens canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig peu de temps après l’arrestation de Meng et les a inculpés d’espionnage.

Mercredi, le ministre canadien des Affaires étrangères, François Champagne, a qualifié les Canadiens d ‘«exemples incroyables de persévérance et de détermination».