Un responsable de la forêt arrête la circulation pour laisser les tigres traverser la route dans le Maharashtra

L’industrialisation rapide qui implique la déforestation confronte plus que souvent les humains et les animaux sauvages. Récemment, une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux qui montre un responsable de la forêt du Maharashtra arrêtant les navetteurs à un signal routier pour permettre à un tigre adulte de traverser la route au parc national de Tadoba. La vidéo réconfortante, partagée par l’utilisateur de Twitter Milind Pariwakam, montre des responsables arrêtant des automobilistes des deux côtés de la route et gérant la foule. Dans la vidéo, on peut voir un tigre adulte sortir de derrière les arbres et traverser la route. Le tigre fascinant a été suivi d’un ourson alors que les gens attendaient aux deux extrémités de la route. Tout en tweetant la vidéo de 11 secondes, Milind Pariwakam a écrit : « Chaque jour, des tigres et d’autres animaux sauvages sont en danger lorsqu’ils traversent des routes autour de Tadoba. Quand les commandes NGT seront-elles pleinement mises en œuvre par le Département des forêts du Maharashtra et le PWD. Du côté positif, félicitations à la gestion des foules ici, peut-être par le personnel du Département des forêts comme l’année dernière ? »

Cette vidéo est devenue virale sur Twitter avec près de 10 000 vues sur le site de microblogging. De plus, les utilisateurs des médias sociaux ont félicité les responsables du département forestier du Maharashtra pour avoir fait preuve d’une formidable présence d’esprit et assuré la sécurité des tigres. De nombreux utilisateurs ont également fait des suggestions sous la vidéo virale. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Une solution consiste à disposer d’un brise-vitesse approprié qui obligera les véhicules à réduire leur vitesse et permettra un meilleur temps de réaction. Surtout dans ces tronçons, les gens roulent vite et les animaux traversent soudainement en panique.

une solution consiste à disposer d’un brise-vitesse approprié qui obligera les véhicules à réduire leur vitesse et permettra un meilleur temps de réaction. la plupart du temps dans ces tronçons, les gens conduisent vite et les animaux traversent soudainement en panique.— Sameer Singh (@ Freewheelie1) 4 janvier 2023

L’année dernière, une vidéo similaire d’un agent de la police de la circulation créant un couloir vert permettant à un tigre de traverser une autoroute était devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’Inde, qui abrite plus de 70 % de la population mondiale de tigres, a fait de grands progrès dans sa quête pour garantir des habitats sûrs aux grands félins. Le recensement des tigres de 2018 a montré une augmentation remarquable de la population de grands félins par rapport au recensement précédent. Le nombre de tigres en Inde a régulièrement augmenté, passant de 2226 en 2014 à 2967 en 2018.

