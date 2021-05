Un responsable de la FDA affirme que les problèmes cardiaques éventuellement liés aux injections sont rares

Une maladie d’inflammation cardiaque chez les adolescents et les jeunes adultes qui ont reçu des vaccins Covid-19 semble être très rare et on ne sait toujours pas si le problème est réellement lié aux injections, a déclaré jeudi le Dr Peter Marks, principal organisme de réglementation des vaccins de la Food and Drug Administration. .

Le groupe de sécurité des vaccins des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré la semaine dernière qu’il examinait une maladie appelée myocardite, qui est une inflammation du muscle cardiaque, dans un « relativement peu«les personnes qui ont reçu des vaccinations Covid.

La myocardite peut affecter le muscle cardiaque et le système électrique du cœur, «réduisant sa capacité à pomper et provoquant des rythmes cardiaques rapides ou anormaux», selon la clinique Mayo.

Les cas concernaient principalement des adolescents et de jeunes adultes et se produisaient généralement dans les quatre jours après avoir reçu le vaccin, selon le CDC. La condition a été observée plus souvent chez les hommes et la plupart des cas semblent être bénins, a déclaré l’agence, bien que les responsables assurent le suivi des patients.

«Nous ne savons toujours pas si cela est vraiment lié au vaccin», a déclaré Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, lors d’un événement virtuel de questions-réponses avec le COVID-19 Vaccine Education and Equity Project.

Le CDC coordonne son enquête avec la FDA, qui a récemment autorisé le vaccin Pfizer-BioNTech pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Le vaccin est disponible pour les Américains de 16 ans et plus depuis décembre. Les vaccins de Moderna et Johnson & Johnson sont disponibles pour les 18 ans et plus.

Les experts de la santé disent que la découverte d’effets secondaires rares une fois qu’un vaccin ou un médicament est administré à la population générale est courante et si la myocardite s’avère être liée au vaccin Covid, le risque est négligeable par rapport aux risques d’être infecté par Covid-19.

Marks, qui travaille à la FDA depuis près d’une décennie, a ajouté jeudi que la «poignée» de cas signalés étaient «très légers, durant un jour ou deux» et se produisaient généralement après une deuxième dose.

« Mes enfants sont un peu plus âgés, mais je n’hésiterais pas à vacciner mes enfants, simplement parce que c’est une découverte assez rare et que nous ne savons vraiment pas encore si c’est vraiment lié » aux vaccins, a-t-il déclaré.