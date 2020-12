Un responsable de la Caroline du Nord a admis qu’elle se rendrait chez sa famille pour les vacances quelques minutes après avoir exhorté les résidents à rester à la maison pour Noël et le nouvel an.

La directrice du comté de Mecklenburg, Dena Diorio, a révélé lors d’une conférence de presse lundi qu’elle « se rendrait en voiture à Durham, en Caroline du Nord, pour voir une famille proche » pendant qu’elle fournissait des mises à jour sur l’épidémie dans la région.

Pourtant, elle avait commencé le briefing virtuel en déclarant que cette « saison des fêtes, nous vous demandons de rester à la maison et de ne voir que ceux avec qui vous vivez » car elle a averti que le virus est « très répandu » dans la communauté et que les rassemblements sont « certains des endroits les plus dangereux ».

Diorio est devenu le dernier d’une ligne d’élus et d’experts de la santé qui ont été trouvés enfreignant leurs propres restrictions COVID-19, y compris le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx.

Après avoir révélé ses plans, Diorio a été poussée par des journalistes à expliquer pourquoi elle avait conseillé aux habitants du comté de rester chez eux alors qu’elle ne prévoyait pas de faire de même.

Cependant, Diorio a défendu ses actions et a affirmé qu’elle se sentait « à l’aise » que les personnes qu’elle rencontrait prenaient des précautions.

«Je sais qui est la famille, je sais où ils passent leur temps, alors je me sens à l’aise pour faire ce voyage», a-t-elle déclaré.

«Ce sont deux personnes dans un ménage, ce n’est pas un groupe. C’est un très petit nombre de personnes et je suis très confiant quant à leur sécurité.

«Si je ne me sentais pas à l’aise, je n’irais pas», a poursuivi Diorio, avant d’être poussé plus loin par la question de savoir si les habitants du comté devraient également pouvoir décider de voyager s’ils le jugent sûr.

« Je prends une décision personnelle sur la base des informations dont je dispose, et c’est donc la décision que j’ai prise, et je pense que tout le monde doit faire de même », a déclaré Diorio.

Pourtant, elle a été suivie par la directrice de la santé publique, Gibbie Harris, qui a dit aux résidents qu’elle voulait «rester cohérente avec mon message».

Harris avait dit qu’elle prévoyait de passer les vacances uniquement avec sa famille immédiate.

«Nous exhortons les gens dans tous les contextes à éviter les rassemblements», a-t-elle déclaré.

«Nous avons vu un certain nombre de situations à travers l’État où les rassemblements de Noël dans les églises ont abouti à un grand nombre de cas. Nous n’avons pas spécialement vu d’épidémies comme celle-là dans cette communauté en ce moment, mais alors que nous entrons dans cette semaine, une semaine sacrée pour beaucoup, l’espoir est d’être avec votre communauté religieuse pour passer du temps avec eux.

« J’espère que la plupart, sinon tous, le feront virtuellement et s’ils se réunissent, ils le font en très petits groupes, socialement distancés, masqués, dans des environnements propres peut-être à l’extérieur.

«C’est un défi, je sais, à cette période de l’année de demander cela à notre communauté, mais c’est ce qui va nous aider ce mois-ci.

Mardi, il a été révélé qu’au moins 100 cas de COVID-19 avaient été retracés dans une église d’une petite ville d’une autre partie de la Caroline du Nord.

Les projets de voyage de Diorio n’ont pas été bien accueillis et elle a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir semblé hypocrite en ne suivant pas ses propres conseils.

«Un autre hypocrite du gouvernement manipulant ses propres règles COVID», a déclaré l’utilisateur de Twitter @HunterSmiley.

« Je recherche toujours l’émergence de dirigeants capables de prendre des décisions audacieuses qui montrent, plutôt que de dire aux gens comment faire ce qui doit être fait pour enrayer cette pandémie », a ajouté @franciscanist.

«S’il y avait de plus en plus de preuves que les commandes et les mandats sont une blague», a écrit @ F3_Madison.

L’admission de voyage de Diorio lundi est intervenue juste un jour après que l’Associated Press ait rapporté que le Dr Birx avait voyagé hors de l’État pour Thanksgiving, malgré son insistance pour que les Américains restent chez eux pour les vacances.

Elle s’est rendue le lendemain des vacances dans une résidence secondaire accompagnée de membres de la famille de deux ménages.

Ceux-ci comprenaient elle-même et son mari, une fille, un gendre et deux jeunes petits-enfants.

Birx a déclaré qu’elle s’était rendue dans la maison du Delaware pour hiverner la propriété avant sa vente potentielle et a déclaré que tous les participants au voyage appartenaient à son « foyer immédiat », répartis sur deux maisons.

Mardi, elle a révélé qu’elle prévoyait de prendre sa retraite prochainement, suggérant que la récente couverture médiatique avait injustement entraîné sa famille sous les projecteurs.

Elle a déclaré à Newsy: « Cette expérience a été un peu écrasante. Cela a été très difficile pour ma famille.

«Je pense que ce qui a été fait la semaine dernière à ma famille, vous savez, ils ne l’ont pas choisi pour moi. Ils ont essayé de me soutenir, mais d’entraîner ma famille là-dedans.

Et le mois dernier, le gouverneur Newsom a également été surpris après avoir été photographié en train de savourer un repas à l’intérieur avec un groupe de personnes démasquées dans un restaurant étoilé au guide Michelin de la région de la baie, malgré les cas de pointe en Californie et sa propre insistance sur le fait que les résidents doivent être prudents.

Newsom a déclaré qu’il avait commis une « grave erreur » en assistant au dîner d’anniversaire d’un ami le 6 novembre au restaurant chic French Laundry dans le comté de Napa.

Le gouverneur est actuellement en quarantaine après qu’un de ses membres du personnel ait été testé positif au COVID-19.

Les cas dans toute la Caroline du Nord augmentent. Au moins 3043 personnes dans l’État sont hospitalisées avec le virus – un nouveau record – alors que le taux de tests positifs est passé à 10,7%

La révélation de Diorio est également intervenue alors que le taux de positivité au test du comté de Mecklenburg atteignait 12,1% avec 298 hospitalisés pour COVID-19.

«Notre nombre de cas est en hausse. Ils n’ont pas baissé en dessous de 500 par jour depuis début décembre », a déclaré Harris, ajoutant que l’augmentation de la demande de tests était« incroyablement préoccupante ».

« Je pense que cela pourrait indiquer un comportement à risque au cours des prochaines semaines, car les gens découvrent comment ils veulent célébrer les vacances et font des tests à l’avance en pensant que cela leur donnera un laissez-passer pour faire tout ce qu’ils veulent faire », a-t-elle conclu.

Les cas dans toute la Caroline du Nord ont augmenté tout au long du mois de décembre, bien que la moyenne de sept jours des nouveaux cas quotidiens ait chuté au cours des trois derniers jours.

Au moins 494511 personnes en Caroline du Nord ont été testées positives pour le coronavirus et 6360 sont décédées.

Mercredi, 5 609 nouveaux cas ont été signalés, contre 5 255 la veille.

Décembre est désormais le mois le plus meurtrier de la pandémie pour l’État avec 69 nouveaux décès signalés mercredi.

Au moins 3043 personnes dans l’État sont hospitalisées avec le virus – un nouveau record – alors que le taux de tests positifs est passé à 10,7%.

Dans tout le pays, plus de 18,3 millions d’Américains ont été infectés par le COVID-19 et 325 097 sont décédés.