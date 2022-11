Un responsable de Hong Kong prévient que les manifestations de verrouillage nuisent à la sécurité

HONG KONG (AP) – Le ministre de la Sécurité de Hong Kong a averti mercredi que les protestations de la ville contre les restrictions anti-virus de la Chine étaient un “rudiment d’une autre révolution de couleur” et a exhorté les habitants à ne pas participer à des activités susceptibles de nuire à la sécurité nationale.

Chris Tang a déclaré que certains événements sur les campus universitaires et dans les rues de la ville avaient tenté d’inciter d’autres à cibler le gouvernement central chinois au nom de la commémoration d’un incendie meurtrier dans l’extrême ouest du pays la semaine dernière.

“Ce n’est pas une coïncidence mais très organisé”, a-t-il déclaré aux journalistes à la législature.

Des manifestations ont éclaté dans les principales villes du continent au cours du week-end après que l’incendie qui a tué au moins 10 personnes à Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, a suscité des questions furieuses quant à savoir si les pompiers ou les victimes tentant de s’échapper étaient bloqués par les restrictions COVID.

Des foules irritées par de sévères restrictions ont appelé le dirigeant Xi Jinping à se retirer dans le plus grand spectacle de dissidence publique depuis des décennies.

De plus petites manifestations ont également éclaté à l’Université chinoise de Hong Kong, à l’Université de Hong Kong et à Central au cours des deux derniers jours. Les participants comprenaient des étudiants et des résidents de Chine continentale ainsi que des habitants. Ils brandissaient des livres blancs et scandaient des slogans tels que “Pas de tests PCR mais liberté !” » et « Opposez-vous à la dictature, ne soyez pas des esclaves !

Les rassemblements étaient les plus importants de la ville depuis plus d’un an en vertu des règles imposées par Pékin pour écraser un mouvement pro-démocratie dans le territoire chinois semi-autonome, qui a un système juridique distinct du continent.

Tang a allégué que certains membres actifs des rassemblements généralisés de 2019 avaient également pris part aux derniers événements de Hong Kong, notant que certaines personnes avaient planifié les récentes manifestations via des plateformes de médias sociaux, y compris certains sites «anti-Chine».

« J’ai déjà mentionné que nous sommes confrontés à des risques pour la sécurité nationale. Certaines personnes ne veulent pas abandonner et veulent toujours mettre en danger notre sécurité nationale et la sécurité de Hong Kong. C’est exactement la situation dont je parle », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la ville doit se prémunir contre ces risques si les habitants ne veulent pas revenir à ce qui s’est passé en 2019.

Les manifestations de 2019 ont été déclenchées par un projet de loi sur l’extradition retiré depuis qui aurait permis l’extradition de suspects criminels vers la Chine continentale. Les critiques craignaient que les suspects ne disparaissent dans le système juridique opaque et souvent abusif de la Chine. L’opposition s’est transformée en mois de troubles violents dans la ville alors que les revendications des manifestants s’élargissaient pour inclure le suffrage universel et d’autres aspirations démocratiques.

