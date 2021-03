Thomas a également déclaré qu’en rassemblant autant de données sur ses utilisateurs, Facebook peut facilement les profiler. Il a déclaré au journaliste de Project Veritas qu’il pouvait identifier «Personnes racistes» à partir de leurs données, et peut prendre «Cinq choses» sur un utilisateur et «comprendre à peu près tout le reste» à partir de là. Mark Zuckeberg a déclaré lors d’une audience du Congrès en 2018 qu’il était « pas certain » combien de points de données Facebook rassemble sur ses utilisateurs, mais une enquête ProPublica 2016 « A collecté plus de 52 000 attributs uniques que Facebook a utilisés pour classer les utilisateurs. »

Thomas n’est pas la première personne à exiger une plus grande réglementation gouvernementale des géants de la technologie de la Silicon Valley. Les républicains accusent depuis longtemps ces entreprises de discriminer les conservateurs, et l’ancien président Trump a appelé à plusieurs reprises le Congrès à abroger l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communication, qui accorde aux plateformes de médias sociaux l’immunité de poursuites pour le contenu publié sur leurs sites et leur permet de Décider quel contenu héberger et quoi supprimer de leurs sites à volonté.

