Un responsable de Caltrans dit qu’elle a été rétrogradée pour s’être opposée à l’expansion de l’autoroute

L’avocat de Ward-Waller, Christian Schreiber, a déclaré qu’elle réfléchissait encore à ses prochaines étapes. « Nous prévoyons de faire valoir ses réclamations liées à l’emploi ainsi que ses réclamations et poursuites en représailles des dénonciateurs, si cela est nécessaire », a-t-il déclaré dans une interview.

Les responsables de Caltrans ont refusé de commenter des allégations spécifiques. « Caltrans coopérera à toute enquête indépendante sur ces allégations », a déclaré le porte-parole de l’agence, Edward Barrera, dans un communiqué. « De plus, Caltrans ne fait aucun commentaire sur les questions de personnel. »

Ward-Waller occupait ce poste depuis janvier 2020 et était nommé par l’ancien directeur de Caltrans, Toks Omishakin, que le gouverneur Gavin Newsom (D) a promu l’année dernière au poste de secrétaire aux Transports. Elle a débuté chez Caltrans en 2017 en tant que responsable du programme de développement durable et avant cela, directrice politique de la California Bicycle Coalition.

En tant que directrice adjointe de la planification, elle a supervisé la planification et la recherche à long terme de Caltrans et a contribué à définir l’orientation politique de l’agence. L’agence a autorité sur toutes les autoroutes de l’État et supervise toutes les dépenses de transport de l’État et du gouvernement fédéral, y compris sur les chemins de fer, les pistes cyclables et les itinéraires piétonniers ainsi que les routes.

Ward-Waller a déclaré dans une interview – sa première depuis son licenciement – ​​qu’elle s’était opposée à deux projets de construction sur l’autoroute 80 parce que, a-t-elle dit, les permis étatiques et fédéraux de Caltrans sous-estimaient indûment leurs impacts environnementaux.

« Mon travail au siège de Caltrans consistait vraiment à nous aider à avancer dans une direction où nous n’élargissons plus autant les autoroutes », a-t-elle déclaré. « Nous nous soucions du climat, nous nous soucions de l’équité, c’est pourquoi nous essayons d’évoluer vers des options plus multimodales et de moins élargir. Mon implication dans des projets comme celui-ci s’inscrit dans cette perspective : essayer de mettre les districts au défi de penser différemment sur la façon dont ils abordent des projets comme celui-ci.

Les projets sont tous deux situés sur la Yolo Causeway, une autoroute surélevée entre Davis et Sacramento qui traverse le Yolo Bypass, une plaine inondable qui sert d’habitat faunique. La construction du premier projet a commencé en août et la construction du second devrait commencer d’ici octobre 2024.

Ward-Waller a allégué que Caltrans avait décrit à tort le premier projet comme une « réhabilitation de la chaussée » alors qu’il élargirait en réalité la route pour accueillir de nouvelles voies. Pour cette raison, a-t-elle expliqué, le pays utilise illégalement des fonds publics destinés uniquement à l’entretien des routes, et non à leur élargissement.

Elle a également déclaré que les projets auraient dû être considérés comme un seul et qu’en les « fragmentant » en deux, Caltrans a pu rationaliser l’autorisation pour le premier projet, évitant ainsi une évaluation complète des alternatives en vertu de la loi californienne sur la qualité de l’environnement et de la loi nationale sur la politique environnementale. .

Ward-Waller a déclaré qu’elle faisait part de ses inquiétudes concernant le projet depuis juillet. Elle a déclaré qu’elle avait fait part de ses inquiétudes dans un message texte à Keever le 16 août et les avait détaillées lors d’une réunion avec lui le 17 août avant de partir en vacances pendant deux semaines.

« C’est à ce moment-là que j’ai dit : « Nous devons faire appel à un audit externe ici » », a-t-elle déclaré.

Après avoir été rétrogradée le 14 septembre, a déclaré Ward-Waller, elle a déposé une plainte officielle de dénonciation auprès de Caltrans le 16 septembre.

Elle a également identifié dans la plainte deux autres projets en cours dans la région de Sacramento qui, selon elle, utilisent de manière inappropriée le financement de l’entretien tout en élargissant les routes et a déclaré que le district de Caltrans qui supervise la région est connu pour tenter d’utiliser le financement de l’entretien routier pour élargir les autoroutes. «C’était un peu leur façon de faire des affaires», dit-elle.

Caltrans a refusé tout autre commentaire.