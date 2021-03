Un responsable de Black Amazon poursuit des dirigeants d’entreprise dans une affaire de discrimination et de harcèlement sexuel et d’agression

La directrice principale d’Amazon Web Services, Charlotte Newman, poursuit la société. | Gracieuseté de Charlotte Newman

Charlotte Newman, ancienne conseillère du sénateur Cory Booker qui travaille pour Amazon Web Services, poursuit Amazon et les dirigeants de l’entreprise.

Un cadre supérieur de Black Amazon et ancien conseiller en politique économique du sénateur Cory Booker poursuit le géant de la technologie et deux de ses dirigeants actuels pour discrimination raciale et sexuelle présumée et pour violation présumée de la loi sur l’égalité de rémunération, selon un procès intenté devant un tribunal de district. à Washington, DC, lundi. Le procès allègue également qu’un ancien cadre d’Amazon a harcelé et agressé sexuellement l’employé.

Charlotte Newman, une cadre supérieure qui travaille dans la division Amazon Web Services de la société depuis janvier 2017, a déclaré à Recode dans une interview que la discrimination avait commencé lorsqu’elle avait été embauchée pour la première fois à un niveau inférieur à celui auquel elle avait postulé pour un poste de responsable des politiques publiques. – et ce qu’elle pense que ses qualifications sont justifiées.

Elle a déclaré que la discrimination s’était poursuivie lorsqu’elle s’était vu refuser une promotion pendant plus d’un an alors qu’elle jouait certains aspects du rôle le plus élevé et avait commencé à pousser son manager à l’affecter à un niveau supérieur. Elle a été élevée à un poste de cadre supérieur à l’automne 2019, plus de deux ans et demi après son embauche. Newman a déclaré que ce qui a aggravé les choses, c’est que son premier patron, un directeur d’AWS nommé Steve Block, a utilisé ce qu’elle croyait être des stéréotypes raciaux pour lui dire que son style de communication était «trop direct» et «juste effrayant», et qu’elle «peut intimider les gens.

Certaines des actions présumées qui, selon Newman, étaient les plus douloureuses impliquent un ancien directeur d’AWS, Andres Maz, un collègue senior qui a parfois affecté du travail à Newman. Newman allègue que Maz l’a harcelée sexuellement à plusieurs reprises, notamment en lui proposant des relations sexuelles. La plainte accuse également Maz d’agression sexuelle, notamment en appuyant sur ses genoux près de ses organes génitaux et en tâtonnant sa cuisse sous une table lors d’un dîner de travail, et plus tard en arrachant ses longs cheveux tressés lorsqu’elle a tenté de quitter une sortie après le travail.

«Il y a eu une profonde douleur émotionnelle», a déclaré Newman dans une interview avec Recode. «Tout le travail acharné, tous les sacrifices que j’ai faits, mon éducation – rien de tout cela ne m’a sauvé de quelqu’un qui est un prédateur et qui vit dans la peur de ce qu’il pourrait faire d’autre.

Un troisième dirigeant d’AWS, un vice-président nommé Shannon Kellogg, qui était le manager de Newman après Block, se serait appuyé sur les commentaires de Maz dans son jugement sur les performances de Newman, contribuant ainsi à créer un environnement de travail dans lequel Newman se sentait incapable de signaler le harcèlement sexuel à ses managers par crainte de représailles. Le procès allègue également que Kellogg et Block «se sont fréquemment plaints de la personnalité d’autres employées, ce qui n’est pas leur pratique courante en ce qui concerne les hommes sous leur supervision».

Le porte-parole d’Amazon, Doug Stone, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire au nom de la société, Block et Kellogg. Maz n’a pas pu être joint pour commenter et un avocat soupçonné de le représenter n’a pas immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires.

La plainte de Newman a été déposée après que Recode a publié une enquête la semaine dernière qui a détaillé des allégations d’employés d’Amazon selon lesquelles les travailleurs noirs des entreprises sont confrontés à des préjugés et à des règles du jeu inégales où ils reçoivent des notes de performance inférieures à celles de leurs pairs non noirs et sont promus moins fréquemment. Newman a déclaré que le rapport Recode était l’une des raisons pour lesquelles elle avait décidé de parler publiquement de son expérience.

«Je crois fermement qu’Amazon devrait exploiter la lumière d’un leadership diversifié plutôt que d’atténuer la lumière des employés noirs et d’autres employés de couleur», a déclaré Newman. «Pendant des années, j’avais en quelque sorte souffert en silence, [but] Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui se sentent maintenant plus habilités à ajouter leur voix à l’histoire, et j’espère qu’il y aura un vrai changement qui se produira.

Newman a déclaré que l’enquête Recode a résonné pour de nombreuses raisons, y compris des détails sur une pratique d’embauche d’Amazon que certains employés appellent «down-leveling» – ou «de-leveling», comme son procès l’appelle. Les 10 employés de Black Amazon interrogés pour le rapport ont déclaré à Recode qu’eux-mêmes ou un collègue noir qu’ils connaissaient avaient été embauchés à un niveau inférieur à ce qu’ils pensaient que leurs qualifications étaient justifiées.

«Il n’est pas rare que les femmes, et en particulier les femmes noires, aient un rôle annoncé à un niveau, mais aient étendu une offre à un poste inférieur», a déclaré à Recode l’ancien responsable de la diversité d’Amazon Chanin Kelly-Rae. Un porte-parole d’Amazon a précédemment déclaré qu’il est courant que le nivellement par le bas se produise, mais que la pratique se produit avec des candidats de tous horizons.

Newman dit qu’elle a été décontenancée par l’offre d’emploi originale d’Amazon au niveau inférieur, mais l’a acceptée en raison de l’explication que la portée de son travail serait limitée aux responsabilités de «niveau 6» – en particulier, que le travail ne l’obligerait qu’à faire un travail politique axé sur les États-Unis. Newman a déclaré qu’elle n’était pas non plus au courant des allégations d’autres Amazoniens selon lesquelles une baisse de niveau pourrait arriver plus souvent aux femmes noires. Avant de rejoindre Amazon, Newman, diplômé de la Harvard Business School, a travaillé pendant trois ans pour Booker, conseillant le sénateur du New Jersey sur les questions de politique économique. Elle a auparavant travaillé pour trois autres membres du Congrès, qui ont tous siégé au Comité des services financiers de la Chambre.

Mais après un entretien pour un poste de cadre supérieur dans la division des politiques publiques d’AWS – niveau 7 dans la hiérarchie d’Amazon – qui aurait inclus du travail en Amérique du Nord et du Sud, elle s’est finalement vu offrir un poste axé sur les États-Unis au niveau 6. En quelques mois, cependant, elle dit qu’on lui a assigné des projets en dehors des États-Unis. Newman a déclaré qu’elle avait finalement réalisé que plusieurs de ses pairs blancs de niveau 6 avaient moins d’expérience de travail qu’elle et n’avaient pas de diplôme d’études supérieures, et l’un d’eux aurait reçu une promotion au niveau 7 peu de temps après son embauche. La poursuite prétend que l’erreur de nivellement a coûté des millions à Newman, la différence de rémunération entre les niveaux augmentant de manière exponentielle puisque les attributions d’actions représentent une partie importante des packages de rémunération d’Amazon, et le cours de l’action d’Amazon a augmenté rapidement ces dernières années.

«Une fois que je me suis jointe et que j’ai parlé à d’autres personnes de leurs expériences, j’ai commencé à entendre qu’il y avait une opinion selon laquelle les employés noirs, d’autres employés sous-représentés et les femmes étaient plus souvent abaissés», a-t-elle déclaré.

Même après avoir dit qu’elle avait commencé à subir du harcèlement sexuel, Newman a déclaré qu’elle ne l’avait pas signalé parce qu’elle avait dit que Maz ne l’avait pas encore touchée et qu’elle craignait de nuire à sa nouvelle carrière dans l’entreprise. Après que Maz l’ait prétendument pelotée l’année suivante et lui avoir proposé, elle a changé sa façon de voyager pour les voyages de travail, et quand et où elle travaillait dans les bureaux de l’entreprise à Washington. Elle dit qu’elle voulait éviter d’être prise seule avec Maz, qui était parfois responsable de l’attribution de son travail en tant que collègue plus expérimenté, bien qu’il ne fût pas son directeur officiel.

En juin 2020, lorsque la pandémie a permis à Newman de travailler à domicile – et a eu le temps de se familiariser avec son expérience – et alors que les États-Unis commençaient à connaître un nouveau jugement sur l’inégalité raciale après les meurtres par la police de Noirs américains, dont Breonna Taylor et George Floyd, elle a décidé qu’elle était fatiguée de rester silencieuse. Elle a déposé des plaintes internes détaillant ses allégations de harcèlement et d’agression par Maz et la discrimination qu’elle dit avoir subie chez Amazon.

Amazon a mené une enquête et a finalement mis fin à l’emploi de Maz et a obligé Block à suivre une formation, selon la poursuite. Mais pendant plusieurs mois entre le moment où elle a déposé ses plaintes internes et la prise de connaissance du résultat de l’enquête, Newman a déclaré qu’elle devait assister à des réunions virtuelles auxquelles Maz participait.

«À tout le moins, Amazon pourrait avoir de meilleures garanties en place pour protéger les employés», a-t-elle déclaré. «Une entreprise de la taille d’Amazon devrait avoir des directives claires sur ce qui se passe si vous signalez, entendez quels sont vos droits … [and] assurez-vous qu’une fois que vous signalez, vous n’avez pas à être contacté par la personne qui vous a harcelé. «

À la fin de l’année dernière, Newman a été transférée à un nouveau rôle dans une autre division d’AWS parce qu’elle craignait des représailles de la part de ses supérieurs à la suite de sa plainte. Elle a déclaré qu’elle avait déclaré aux représentants de l’entreprise que la seule façon pour elle d’envisager de rester chez Amazon à long terme serait que l’entreprise apporte des changements importants à ses programmes de recrutement et de diversité, notamment en interdisant ou en modifiant de manière significative la pratique du «down-leveling» pour corriger. les plaintes des employés selon lesquelles il s’agit d’un processus à caractère raciste.

Newman est représenté par Douglas H.Wigdor, un avocat spécialisé en droit du travail qui représentait six des femmes qui ont accusé Harvey Weinstein d’abus sexuels ainsi que plus de 20 anciens employés de Fox News dans des poursuites pour harcèlement sexuel et discrimination raciale contre le réseau. Il a également représenté à un moment donné Tara Reade, l’ancien membre du personnel d’alors-Sen. Joe Biden, qui en 2019 a accusé Biden de l’avoir agressée sexuellement en 1993.

Wigdor a déclaré que son client actuel avait refusé tout règlement avec Amazon qui l’empêcherait de parler de son expérience.

«En tant que l’une des entreprises les plus grandes et les plus puissantes au monde, Amazon a l’obligation morale de montrer l’exemple et de promouvoir des règles du jeu équitables pour tous les travailleurs», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Malheureusement, bien qu’Amazon traite ses employés noirs comme des citoyens de seconde zone … En raison de la bravoure de Mme Newman, nous nous attendons à ce que d’autres employés noirs actuels et anciens d’Amazon aient maintenant une voix pour résister à cette discrimination et ne souffriront plus. silence. »