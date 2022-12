Un responsable controversé de Вiden genderfluid perd son emploi

Sam Brinton a été accusé d’avoir volé des valises dans deux aéroports différents

L’activiste LGBTQ+ Sam Brinton a quitté le poste de sous-secrétaire adjoint au Département américain de l’énergie (DOE) après avoir été accusé d’avoir volé des valises de femmes dans deux aéroports. L’un des bagages contenait au total 3 670 dollars d’articles, dont des bijoux d’une valeur de 1 700 dollars, selon des documents de police cités par Fox News.

“Sam Brinton n’est plus un employé du DOE”, a déclaré mardi un porte-parole du département dans un communiqué aux médias. “Selon la loi, le ministère de l’Énergie ne peut pas commenter davantage les questions de personnel.” Brinton avait auparavant été mis en congé administratif.

Brinton, qui utilise les pronoms “ils/eux” et a été décrit comme la première personne ouvertement sexiste à occuper un poste gouvernemental aussi élevé, a été accusé d’avoir volé la valise Vera Bradley d’une femme dans un carrousel à bagages à Minneapolis-St. Aéroport Paul. Le crime présumé a eu lieu en septembre.

Lire la suite Un responsable américain du nucléaire et un militant LGBTQ fait face à des accusations de vol

L’ancien fonctionnaire a d’abord nié avoir pris la valise de quelqu’un d’autre, mais a affirmé plus tard avoir saisi l’article par erreur parce qu’il était “fatigué,” selon des documents judiciaires cités par les médias.

La police de Las Vegas a émis ce mois-ci un mandat d’arrêt contre Brinton lié à un incident distinct à l’aéroport international Harry Reid de la ville. Selon le mandat, des images de caméras de sécurité ont permis d’identifier l’ancien responsable comme étant la personne qui a volé des bagages en juillet.

Ingénieur nucléaire de formation, activiste LGBTQ + et interprète de drag, Brinton a été nommé au DOE en janvier et, selon le site Web du département, a supervisé la recherche et les programmes liés à l’élimination du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs.