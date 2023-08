Un responsable chrétien fait face à un deuxième procès pour « discours de haine » suite à une publication sur Twitter citant la Bible

Une députée respectée du parlement finlandais devrait réapparaître devant le tribunal pour la deuxième fois, accusée de « discours de haine » pour une publication sur les réseaux sociaux citant des versets bibliques, plus d’un an après qu’un tribunal de district a rejeté les accusations portées contre elle.

Dans un communiqué de presse, la députée Päivi Räsänen, médecin de 62 ans et grand-mère de sept enfants, s’est déclarée « prête à défendre sa liberté d’expression devant tous les tribunaux nécessaires ».

Sa deuxième audience devrait durer deux jours et avoir lieu le 31 août à 9 heures du matin et le 1er septembre à la cour d’appel d’Helsinki, dans la capitale de ce pays d’Europe du Nord.

En février 2022, le tribunal de district d’Helsinki a rejeté à l’unanimité les accusations de discours de haine concernant les croyances chrétiennes de Räsänen et de l’évêque Juhana Pohjola sur le mariage.

Dans un tweet de 2019, Räsänen a remis en question le parrainage par son église d’un événement de la fierté LGBTQ et a établi un lien vers une publication Instagram avec une photo de Romains 1 : 24-27.

Räsänen a déclaré dans un communiqué de presse que la longue enquête de quatre ans a impliqué de fausses accusations, de longs interrogatoires de police, des audiences du tribunal de district et une audience d’appel à venir – malgré l’acquittement unanime.

Le contenu de mes écrits et de mes discours représente la vision chrétienne classique du mariage et de la sexualité, la même que celle que les Églises enseignent généralement depuis deux millénaires. — Päivi Räsänen

« Le contenu de mes écrits et de mes discours représente la vision chrétienne classique du mariage et de la sexualité, la même que celle que les Églises enseignent généralement depuis deux millénaires », a écrit Räsänen dans un communiqué de presse. « Je n’accepte pas d’insulter, de menacer ou de calomnier qui que ce soit, et mes déclarations n’incluent aucun contenu de cette nature. »

Le législateur finlandais a déclaré que la version anglaise de 34 pages de la plainte « attaque ouvertement les enseignements fondamentaux de la foi chrétienne », après que les procureurs aient comparé la Bible à Mein Kampf.

Lorsque les accusations ont été annoncées, le procureur finlandais a déclaré que les commentaires de Räsänen visaient à susciter l’intolérance, le mépris et la haine envers les homosexuels.

Au cours du premier procès, les procureurs ont interprété des versets bibliques sans rapport avec eux comme un « mauvais » discours, affirmant que l’utilisation du mot « péché » pourrait être nuisible.

Räsänen a déclaré que le procès avait un « effet dissuasif en restreignant la liberté d’expression et de religion ».

« Si les écrits basés sur les enseignements bibliques devaient être condamnés, cela signifierait une sérieuse restriction de la liberté de religion. Il est naturel que cela suscite des inquiétudes parmi les chrétiens en Finlande et dans le monde », a-t-elle déclaré.

Räsänen a déclaré qu’elle était prête à défendre la liberté d’expression et de religion devant « tous les tribunaux nécessaires, même la Cour européenne des droits de l’homme si nécessaire ».