CCTV a déclaré que la police avait été informée mercredi qu’un homme avait sauté de son appartement avant de mourir.

Après une enquête plus approfondie, il a été identifié comme le secrétaire du Parti communiste du comté de Jingtai, Li Zuobi, l’homicide étant déjà exclu.

Vendredi également, le gouvernement provincial du Gansu a puni 27 fonctionnaires en lien avec la tragédie.

Par ailleurs, les autorités provinciales du Gansu ont confirmé aujourd’hui que Li Zuobi, secrétaire du parti du comté de Jingtai – où s’est déroulé l’ultramarathon meurtrier le mois dernier – est décédé de son immeuble il y a deux jours. pic.twitter.com/AeqvOm5F2p – Beiyi Seow (@beiyis) 11 juin 2021

Li a été exempté à titre posthume, mais son adjoint Zhang Wengling a été licencié.

Deux autres fonctionnaires, de rang inférieur, ont été arrêtés. Mais d’autres se sont vu infliger une série de sanctions administratives, d’inaptitudes, d’avertissements et de rétrogradations.

27 personnes, dont des fonctionnaires municipaux, risquent des sanctions disciplinaires ou des accusations criminelles après avoir été tenues pour responsables de la mort #ultramathon course dans le Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, le 22 mai, où 21 coureurs ont été tués, ont annoncé vendredi les autorités locales. pic.twitter.com/rb6suMYa4E – Quotidien du Peuple, Chine (@PDChina) 11 juin 2021

Un rapport commandé et publié par la province du Gansu a révélé qu’il n’y avait pas eu de planification adéquate mise en place pour l’événement qui s’est produit le 22 mai.

De plus, les organisateurs n’ont pas non plus réagi efficacement dès que de la pluie verglaçante et de forts vents de force coup de vent ont frappé le flanc de la montagne où les coureurs s’étaient affrontés sur la piste de 62 milles à des altitudes allant jusqu’à 9 800 pieds.

Bien que la course ait eu lieu à de nombreuses reprises, ses concurrents de cette dernière édition ont été surpris par le froid en short et vêtements fins, ainsi que des conditions difficiles sur les chemins non goudronnés.

Heureusement, 50 des 170 coureurs au total ont été sauvés par des bergers héroïques qui leur ont donné un abri, avant qu’une énorme mission de sauvetage toute la nuit ne les ramène en sécurité car beaucoup ont été hospitalisés.

Selon les rapports, une indemnisation de 150 000 $ a déjà été offerte pour chaque victime.

Pourtant, des proches ont rejeté le montant tout en affirmant que beaucoup de ceux qui ont perdu la vie, comme le célèbre Liang Jung qui a déjà remporté la course des 100 km du désert de Gobi, étaient le soutien de famille de leur famille.

Et maintenant, il reste à voir comment ils réagiront à une punition relativement légère pour les fonctionnaires, à moins de la disparition tragique de Li.