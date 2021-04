La Chine a conclu des accords pour approvisionner nombre de ses alliés et partenaires économiques dans le monde en développement et s’est vantée que les dirigeants mondiaux – notamment en Indonésie, au Pakistan et aux Émirats arabes unis – aient pris les devants.

Il y a eu des signes que certains pays restent sceptiques: les Émirats arabes unis ont récemment expérimenté l’administration de trois injections du vaccin chinois Sinopharm, au lieu de deux, en raison de rapports faisant état d’un faible nombre d’anticorps produits chez certaines personnes, tandis que Singapour a stocké mais pas utilisé des injections de Sinovac.

La Chine «envisage formellement» des options pour changer ses vaccins pour «résoudre le problème que l’efficacité des vaccins existants n’est pas élevée», a déclaré Gao lors d’une conférence à Chengdu.

Gao a ajouté qu’une possibilité était d’ajuster la posologie ou d’augmenter le nombre de doses. Il a déclaré qu’une autre option était de mélanger des vaccins fabriqués avec différentes technologies, dans un aveu apparent que la Chine doit développer des vaccins à ARN messager en utilisant la technologie génétique révolutionnaire que les pays occidentaux ont exploitée.

Les remarques de Gao, qui semblaient par inadvertance et se sont rapidement propagées samedi sur les médias sociaux chinois avant d’être pour la plupart censurées, ont marqué un écart par rapport aux évaluations optimistes des vaccins fabriqués en Chine par le gouvernement. Dimanche, les internautes ont intentionnellement mal orthographié des mots dans leurs messages tout en discutant des commentaires de Gao pour les empêcher d’être supprimés.

Sinopharm et Sinovac utilisent une méthode conventionnelle de production de vaccins contenant des virus inactivés, tandis que les offres d’autres pays, y compris celles de Pfizer-BioNTech et Moderna, reposent sur une nouvelle technique qui utilise l’ARN messager (ARNm) pour stimuler une réponse immunitaire.

Pfizer, en partenariat avec BioNTech, et Moderna ont créé des vaccins prometteurs dont les scientifiques espèrent qu’ils conduiront à davantage de percées médicales en utilisant l’ARNm. (Joshua Carroll, Brian Monroe / Le Washington Post)

L’écart d’efficacité entre l’ARNm et les vaccins inactivés a été observé de manière générale et parmi les vaccins d’autres pays également. L’efficacité globale du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson est d’environ 66%, contre environ 95% pour les injections Pfizer-BioNTech et Moderna.

Les sociétés pharmaceutiques chinoises se précipitent pour rattraper la technologie. Plusieurs entreprises chinoises commencent des essais et les dirigeants affirment qu’il pourrait y avoir un vaccin à ARNm chinois dès cette année.

L’aveu du chef du CDC chinois a sapé d’autres bras du gouvernement, y compris ses organes de propagande et ses diplomates, qui ont passé des mois à vanter les vaccins chinois dans le cadre d’une poussée de puissance douce tout en semant agressivement le doute sur les alternatives occidentales en remettant en question l’efficacité et la sécurité. de la technologie de l’ARNm.

Dimanche, le Global Times, un journal d’État qui a ouvert la voie en poussant les théories sur le coronavirus originaire de l’extérieur de la Chine, a riposté aux rapports «hyped up» des commentaires de Gao.

Il a cité Gao disant que ses commentaires avaient été mal compris et qu’il parlait en termes généraux de la manière dont les scientifiques, au niveau international, devraient améliorer le développement de leurs vaccins.

«J’ai été frappé par ce que Gao a dit, non pas parce que c’est très différent de ce que nous avons déjà connu, mais parce qu’il s’écarte du discours officiel sur l’efficacité des vaccins chinois et occidentaux», a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal au Conseil sur Relations étrangères. «Je pense qu’il essayait de faire pression pour l’approbation de l’utilisation des vaccins Pfizer-BioNTech en Chine et / ou l’accélération du développement des propres vaccins à ARNm de la Chine.»

Même avant les commentaires de Gao, il y avait eu une discussion sur la question de savoir si les entreprises chinoises devraient modifier leurs formulations ou leur régime de vaccination. Les dirigeants de Sinopharm, le géant pharmaceutique d’État, ont déclaré en mars qu’ils évaluaient s’il fallait inclure un troisième rappel de rappel dans le cadre de la procédure d’administration standard de leur vaccin. La société a déclaré la semaine dernière qu’elle commencerait des tests cliniques sur un troisième vaccin.

Plus de 60 pays ont approuvé l’utilisation d’au moins un des vaccins chinois. Ils ont été très demandés, en particulier dans les pays à faible revenu, qui n’ont pas été en mesure d’acquérir les autres vaccins.

Sinopharm a rapporté un taux d’efficacité de 79% pour son vaccin – sans publier de données – tandis que les essais de Sinovac au Brésil et en Turquie ont montré un taux d’efficacité de seulement 50% et plus de 80%, respectivement.

Pourtant, même si les deux fabricants de médicaments ont effectué des essais cliniques de masse plus tôt que la plupart des autres sociétés pharmaceutiques l’année dernière, les données n’ont toujours pas été publiées dans une revue à comité de lecture.

Les étrangers voyageant en Chine, cependant, ont été encouragés à utiliser ces vaccins fabriqués en Chine pour bénéficier d’un accès simplifié au pays.

En Turquie, où le Sinovac est largement utilisé, l’efficacité du vaccin n’a guère suscité d’inquiétude. On craint plutôt que la Chine ne soit pas en mesure de livrer les 100 millions de doses promises en raison de retards dans les expéditions.

Le Brésil, l’Égypte et d’autres pays réclament également plus de doses alors que la Chine a ralenti ses exportations face à la demande intérieure alors même que les cas augmentaient dans le monde entier.