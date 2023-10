Un responsable californien opposé au mouvement #MeToo accusé du meurtre de sa fiancée

Un ancien responsable républicain de San Francisco qui se disait victime du mouvement #MeToo a été accusé d’avoir démembré sa fiancée.

Le 6 septembre, à Alameda, en Californie, des responsables ont arrêté Joseph C Roberts, un vétéran de la Marine âgé de 42 ans, après que des preuves ADN issues de l’autopsie de Rachel Elizabeth Imani Buckner, 27 ans, auraient pointé dans sa direction.

Plus tôt cet été, les restes de Buckner ont été retrouvés dans un sac le long du rivage près du pont de Bay Farm Island, selon les autorités. annoncé dans un communiqué de presse. Le corps de Buckner, auquel il manquait la tête, les mains et les pieds, a été retrouvé enveloppé dans des sacs poubelles noirs et du ruban adhésif. selon le Mercury News, qui a examiné des documents judiciaires.

La Californie suivra pour la première fois les morts violentes de personnes LGBTQ+ à l’échelle nationale En savoir plus

Le 30 août, à la suite d’examens ADN plus approfondis, l’ADN de Roberts aurait été retrouvé sur le ruban adhésif et les sacs poubelles. Une semaine plus tard, la police s’est présentée dans un appartement de Pleasanton où vivaient Roberts et Buckner.

Roberts, originaire de Géorgie, a fréquenté l’Université d’État de Savannah en 2009. Des années plus tard, il a affirmé dans plusieurs entretiens qu’il avait été accusé à tort de harcèlement sexuel et suspendu de l’université.

Les affirmations de Roberts ont été vantées par l’ancienne secrétaire à l’Éducation de Donald Trump, Betsy DeVos, qui a annulé en 2020 les directives de l’ère Obama sur les agressions sexuelles sur les campus, ce qui a accordé une protection supplémentaire aux personnes accusées.

Dans un 2020 article d’opinion dans USA Today, Roberts a déclaré que son histoire « suivait ce que j’ai appris depuis, selon un schéma bien trop familier pour les faussement accusés : isolement de ses amis et de sa famille, perte de réputation, dépression, toxicomanie, tentative de suicide ».

Il a fait écho à des sentiments similaires dans un entretien sorti en 2020 avec The Exceptional Conservator Show, dans lequel il a déclaré : « Ils ont dit des choses comme s’ils avaient peur pour leur vie… Ce n’étaient que des mensonges totaux. »

Cette année-là, Roberts lancé une campagne pour un siège au comité du parti républicain dans son district, qu’il a remporté. Il s’est engagé à « soutenir la police locale » et s’est qualifié de « candidat pour la loi et l’ordre ». Il a également déclaré qu’il « avait plaidé avec succès en faveur de l’égalité de traitement et d’une procédure régulière pour les personnes touchées par les processus disciplinaires inéquitables du titre IX sur les campus ».

À la suite d’informations faisant état de l’implication présumée de Roberts dans la mort de Buckner, de nombreuses personnes en ligne n’ont pas tardé à souligner ce qu’elles considéraient comme l’hypocrisie flagrante de la situation.

« Viendra-t-il un jour où nous et nos mères, nos filles et nos sœurs n’aurons plus à vivre en sachant que nous sommes des proies ? une personne a écrit.

Quelqu’un d’autre a écrit« Ce type était l’affiche de la réaction de Betsy DeVos contre le mouvement ‘Me Too’ qui influençait les collèges et les universités pour qu’ils établissent des programmes contre les agressions sexuelles. »

S’adressant à DeVos, une autre personne dit« Vous avez défendu Joseph Roberts en tant que victime, faussement accusé d’agression sexuelle… Maintenant, il a été arrêté pour avoir tué une autre femme. »

L’ancienne secrétaire à l’Éducation, Betsy DeVos, a annulé en 2020 les directives sur les agressions sexuelles sur les campus, offrant ainsi une protection supplémentaire aux accusés. Photographie : Manuel Balce Ceneta/AP

Un GoFundMe page mis en place pour Buckner a déclaré qu’elle était allée à l’Université Golden Gate pour obtenir son diplôme en droit et qu’elle y avait rencontré Roberts, qui était également étudiant en droit, selon Mercury News.

La page de collecte de fonds la décrivait ensuite comme une « femme accomplie en passe de devenir une professionnelle exceptionnelle. Elle était au début de sa vie et de son voyage et avait encore tellement de vie à vivre ».

Il y a plus de dix ans, une ancienne petite amie de Roberts avait déclaré à la police du campus de l’université de Savannah State qu’il avait « répandu des rumeurs sur Twitter selon lesquelles elle avait infecté Roberts avec une maladie vénérienne ». selon documents examinés par le San Francisco Chronicle. Le Chronicle a également rapporté que la femme avait déclaré qu’elle ne sortait plus avec Roberts, mais qu’il avait continué à lui envoyer des SMS et à répandre de prétendues rumeurs au point qu’elle avait supprimé à distance ses comptes de réseaux sociaux.

Après sa suspension de la SSU, Roberts a accusé l’administration de l’université d’avoir mené une « enquête excessivement précipitée » qui l’avait discriminé « sur la base de son sexe masculin », écrit le Chronicle.

En 2017, DeVos dit une foule à l’Université George Mason : « Ce jeune homme a été suspendu via un e-mail envoyé à l’ensemble du campus le déclarant « menace pour la communauté du campus ».

« Lorsqu’il a tenté de connaître la raison de sa suspension, il a été exclu du campus… Ce jeune homme s’est vu refuser une procédure régulière. Découragé et sans options ni espoir, après cinq ans de sobriété, il a rechuté et a tenté de se suicider.

Suite au dévoilement de la nouvelle règle par DeVos, Roberts dit Politico, « Aujourd’hui est une réaffirmation de ce que moi et d’autres familles savions depuis toujours : nous n’étions que des victimes de la politique de l’administration précédente. »

En 2018, Roberts a donné une interview à ABC tout en portant un chapeau « Make America Great Again ». « Je ne me sens pas en sécurité », a-t-il déclaré, affirmant que les accusations alléguées « avaient fait dérailler son rêve d’obtenir son diplôme ». Il a ensuite décrit une tentative de suicide, en disant: « C’était le pire. »

Roberts a plaidé non coupable et a été incarcéré dans la prison de Santa Rita sans possibilité de verser une caution.