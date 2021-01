« Je pense que tout le monde admet que c’est la période la plus dangereuse que nous ayons vraiment eue en termes de chiffres pour le NHS », a déclaré Whitty à la BBC.

Cet avertissement intervient alors que les hôpitaux d’Angleterre luttent pour suivre la vague d’infections à coronavirus, augmentant régulièrement le nombre de lits occupés par les patients COVID-19 pendant plus d’un mois. Les hôpitaux britanniques traitent désormais 55% plus de cas de COVID-19 que lors du premier pic de la pandémie en avril.

« D’une certaine manière, il peut être utile de bricoler les règles, mais il est bien plus important pour tout le monde de s’en tenir à l’esprit des règles qui existent en ce moment », a déclaré Whitty. «Tout le monde sait quoi faire. Et je pense que c’est le plus important: minimiser le nombre de contacts. «

L’Angleterre est entrée dans un troisième lockdown national la semaine dernière qui a fermé tous les magasins, écoles, collèges et universités non essentiels pendant au moins six semaines. Mais la police rapporte de nombreuses violations des règles qui obligent les gens à rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles telles que l’exercice et les courses.

Le gouvernement espère que les restrictions soulageront la pression sur le NHS alors qu’il intensifie un programme de vaccination de masse à l’échelle nationale. Lundi, sept nouveaux centres de vaccination à grande échelle ouvriront dans environ 1000 autres endroits à travers le pays, y compris des hôpitaux, des cliniques de généralistes et certaines pharmacies.

L’objectif du gouvernement britannique est de vacciner 15 millions de personnes d’ici la mi-février, en ciblant les personnes de plus de 70 ans, les agents de soins de santé primaires et d’autres personnes particulièrement vulnérables au virus. Cela protégera les personnes responsables de près de 90% des décès liés aux coronavirus et pourrait permettre d’assouplir les restrictions, a déclaré le gouvernement.

Suivez la couverture AP de la pandémie de coronavirus sur:

https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic

https://apnews.com/hub/coronavirus vaccin

https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak