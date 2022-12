Un responsable brésilien déclenche la fureur de la “maltraitance des animaux” (VIDEO)

Un attaché de presse a jeté un chat errant d’une table lors d’une conférence de presse sur la Coupe du monde

Un attaché de presse de l’équipe brésilienne de la Coupe du monde est sous le feu après qu’un clip de lui jetant un chat errant depuis une table lors d’une conférence de presse avec l’attaquant vedette Vinicius Jr est devenu viral.

L’attaquant du Real Madrid parlait aux médias avant le choc du quart de finale du Brésil contre la Croatie au Qatar vendredi lorsque le félin a cherché à saisir ses 15 minutes de gloire et a sauté sur la table devant lui.

Vincius Jr, 22 ans, qui est devenu l’une des principales forces créatives du Brésil depuis ses débuts internationaux en 2019, a poursuivi l’interview – avant que le membre du personnel brésilien n’intervienne en ramassant le chat et en le jetant de la table.

Vini Jr est apparu quelque peu abasourdi par l’interjection et a été vu émettre un rire nerveux – mais heureusement, le chat est apparu indemne et a été photographié peu de temps après en train de profiter du reste de ses neuf vies.

Le clip, cependant, a fait le tour des médias sociaux dans les heures qui ont suivi, certains fans de football le notant comme un simple moment de légèreté à la Coupe du monde, et d’autres affirmant qu’il s’agissait d’un exemple de cruauté envers les animaux.

“Voir comment un chat a été traité par un membre du personnel de Brazil NT lors d’une conférence de presse, c’est une autre raison pour laquelle ils ne méritent pas de gagner“, a écrit un fan en ligne en réponse au clip.

“Si le Brésil perd ce chat à 100%, mettez-lui une malédiction“, ajoutée une autre.

Lire la suite Le sélectionneur du Brésil réagit à la colère après la danse de la Coupe du monde

Il reste à voir si l’incident infligera un mauvais karma aux ambitions du Brésil en Coupe du monde, mais les hommes de Tite ont jusqu’à présent été sous une forme impérieuse tout au long du tournoi au Qatar – à l’exception de leur défaite choc contre le Cameroun.

Ils se dirigent vers leur confrontation des huit derniers avec la Croatie après une raclée 4-1 contre la Corée du Sud, au cours de laquelle leur galaxie de talents offensifs – Vinicius Jr, Neymar, Richarlison et Lucas Pacqueta – ont tous trouvé le chemin des filets avant la mi-temps. siffler.

La Croatie, quant à elle, a travaillé dur pour une victoire aux tirs au but contre le Japon après que le match ait terminé un but chacun après prolongation.

Mais si en effet le Brésil trébuche samedi, ce ne sera peut-être pas tant à cause de Luka Modric et compagnie, mais plutôt à cause des mauvaises vibrations associées à l’acte de contrôle des animaux sans cérémonie du personnel brésilien.

LIRE LA SUITE: Manifestations silencieuses, buts controversés et sorties surprises : les principaux points de discussion de la Coupe du monde