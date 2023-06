Un responsable belge démissionne suite à des invitations aux délégations russe et iranienne

Pascal Smet a déclaré que c’était une « erreur » pour le gouvernement bruxellois de financer les voyages tous frais payés

Pascal Smet, le ministre régional des Affaires étrangères de la capitale belge Bruxelles, a démissionné après avoir déclenché une tempête politique en invitant des délégués de Russie et d’Iran à assister à un sommet sur la croissance urbaine.

Smet, membre du parti socialiste flamand Vooruit, a été critiqué en Belgique pour avoir invité le maire ultra-conservateur de Téhéran, Alireza Zakani, ainsi que 14 responsables iraniens au Sommet urbain de Bruxelles. Smet a également invité deux délégués russes de Kazan à la convention, qui s’est déroulée du 12 au 15 juin.

« J’ai décidé de démissionner » a déclaré Smet lors d’une conférence de presse dimanche. Il a également affirmé qu’il s’agissait d’un « erreur » pour le gouvernement bruxellois de financer les voyages tous frais payés.

« Avec de l’argent belge, nous payons les nuits d’hôtel du maire iranien et d’un représentant russe, c’est inacceptable », a-t-il ajouté. dit Smet. Il a imputé la situation à un « employé [who] fait le mauvais appel », et dit avoir demandé aux organisateurs de l’événement de « supporter ces frais ».

Smet a déclaré au parlement bruxellois la semaine dernière qu’il n’avait eu aucun contact avec les Iraniens lors du sommet et qu’il aurait retiré l’invitation s’il avait été informé des objections des législateurs belges. Cependant, il a été critiqué par des membres de son propre parti ainsi que par des politiciens de l’opposition, apparemment pour ne pas avoir demandé d’explications aux responsables de Téhéran pour les abus présumés commis par l’Iran.

Pendant ce temps, la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, fait également face à des appels à la démission après avoir accordé des visas aux visiteurs iraniens et russes. Le scandale est survenu peu de temps après que Olivier Vandecasteele, membre d’une ONG belge, a été libéré de prison en Iran.

Vandecasteele avait été accusé par Téhéran d’espionnage en février de l’année dernière et avait été condamné en janvier à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. Il a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers qui a également vu le ressortissant iranien Asadollah Assadi retourner en Iran. Assadi a été condamné à 20 ans de prison en 2021 en lien avec un complot à la bombe raté en France.

Les deux pays ont affirmé que les accusations portées contre leurs citoyens étaient fallacieuses.