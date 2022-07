Un responsable bahreïni : l’Iran ne propose “rien de nouveau”, l’accord sur le nucléaire est “essentiel” pour lutter contre la “menace commune”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Abdulla Al Khalifa, sous-secrétaire aux affaires politiques de Bahreïn, a insisté sur le fait que l’Iran n’a pas agi en voisin “responsable” et menace la stabilité du Moyen-Orient alors qu’il continue d’agir “en toute impunité”.

“L’Iran agit en toute impunité depuis 40 ans”, a déclaré Khalifa à Fox News Digital dans une interview exclusive en marge du Forum sur la sécurité d’Aspen la semaine dernière. “Mon pays, Bahreïn, a participé à l’ingérence continue de l’Iran dans les affaires de ses voisins.”

“Nous pensons que l’Iran est un voisin important dans la région mais un Iran responsable qui respecterait les frontières de ses voisins, qui s’abstiendrait de développer ses capacités nucléaires et balistiques, et qui s’abstiendrait de soutenir le terrorisme et l’extrémisme”, a-t-il ajouté. .

Khalifa a précédemment évoqué les inquiétudes concernant l’ambition de l’Iran de se doter d’une arme nucléaire, même si cela affectera les pays voisins “d’une manière très dramatique”.

LA RUSSIE ET ​​L’IRAN SONT D’ACCORD SUR UN NOUVEL ACCORD D’APPROVISIONNEMENT D’AVION, PLANIFIENT D’AUGMENTER LES VOLS ENTRE LES PAYS: RAPPORT

Mais une arme nucléaire potentielle n’est qu’une des nombreuses activités déstabilisatrices auxquelles l’Iran s’engage alors qu’il continue de causer des problèmes dans la région : Khalifa a souligné le penchant de Téhéran pour le développement et le financement de mandataires dans les pays voisins, y compris les Houthis, qui opèrent en Arabie saoudite et au Yémen. .

“Ce n’est pas nouveau ce que fait l’Iran”, a insisté Khalifa, soulignant la tentative de coup d’État de 1981 par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) contre Bahreïn, que l’Iran a toujours refusé de financer mais que Bahreïn continue d’attribuer à Téhéran.

Il a soutenu l’accord sur le nucléaire iranien que le président Biden a tenté de ressusciter, l’appelant “le portefeuille critique” qui pourrait aider à faire face à “la menace commune que nous percevons tous”.

LES EXPERTS EN SÉCURITÉ APPELENT L’IRAN UNE “MENACE EXISTENTIELLE” POUR LE MOYEN-ORIENT, “SCEPTIQUES” SUR LE SUCCÈS DE L’ACCORD NUCLÉAIRE

“Le 9 octobre 2006, le monde s’est réveillé en apprenant que la Corée du Nord avait testé sa première arme nucléaire. C’était la réalité”, a déclaré Khalifa. “Jusqu’à présent, le monde fait face à ses conséquences.”

“Et si un jour nous nous réveillions tous en apprenant que l’Iran a testé sa première arme nucléaire ? Que se passera-t-il ensuite ?” il a dit.

Un autre élément clé de cette stratégie de sécurité réside dans les accords d’Abraham, que Bahreïn a proposé de signer après la signature initiale d’Israël et des Émirats arabes unis après des négociations menées par l’administration Trump.

DES EXPERTS DE LA SÉCURITÉ NATIONALE AVERTISSENT LE TERRAIN DE L’EIIS DANS LE CAMP EN SYRIE

Khalifa a salué l’accord comme un autre exemple de la relation de longue date entre les États-Unis et Bahreïn – une relation qui a conduit à l’amélioration des relations avec d’autres pays de la région.

“Avoir les États-Unis comme avocat non seulement pour mettre en place les accords d’Abraham, mais aussi pour amener Bahreïn à signer l’établissement de relations bilatérales conjointes avec Israël est une chose que nous apprécions beaucoup avec les États-Unis”, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous pensons que ceux qui entretiennent des relations avec Israël amélioreraient la résolution du conflit, et nous pensons qu’une solution à deux États dans laquelle les Palestiniens auront leur propre État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale est la voie à suivre.”

Kelsey Koberg de Fox News a contribué à ce rapport.