Les commentaires de Pezullo sont intervenus alors que le pays célébrait la Journée de l’Anzac, une journée de commémoration pour les Australiens et les Néo-Zélandais qui ont servi et sont morts au service militaire pour leurs nations.

« Dans un monde de tension et de terreur perpétuelles, les tambours de guerre battent – parfois faiblement et à distance, et à d’autres moments plus fort et de plus en plus proche, » a déclaré le secrétaire aux Affaires intérieures dans sa déclaration au personnel.

Continuons à rechercher sans cesse la chance de la paix tout en nous préparant à nouveau, une fois de plus, à la malédiction de la guerre.

La déclaration a été soutenue par la ministre australienne des Affaires intérieures, Karen Andrews, qui a affirmé que le pays devait être « Alerte mais pas alarmé », tandis que le ministre de la Défense, Peter Dutton, a déclaré que, s’ils ne veulent pas de conflit entre la Chine et Taiwan, « Je ne pense pas que cela devrait être réduit. »

Le Premier ministre Scott Morrison n’a pas dit s’il était d’accord avec le sentiment de Pezullo ou les remarques de Dutton, affirmant qu’il se concentrait sur «Rechercher la paix pour un Indo-Pacifique libre et ouvert.»

La tension monte dans la région, avec une activité accrue autour de la mer de Chine méridionale ces derniers mois. L’Australie, les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, la France, le Japon et les Philippines affirment que les actions de la Chine dans ce pays menacent «Liberté de navigation», tandis que Pékin dit qu’il protège simplement son territoire souverain.

Pendant ce temps, l’Amérique, la France et le Japon devraient organiser des exercices militaires dans la région à partir du 11 mai et le Royaume-Uni a déployé un groupe de frappe en Asie de l’Est. La Chine a envoyé des avions pour survoler l’espace aérien de Taiwan, tandis que les États-Unis ont envoyé un navire militaire traverser le détroit de Taiwan. Pékin considère l’île comme faisant partie intégrante de son territoire et s’oppose à ce que Washington y envoie des délégations diplomatiques et s’immisce dans les affaires intérieures de la Chine.

