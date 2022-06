Séoul, Corée du Sud –

Les États-Unis et leurs alliés asiatiques ont fait voler mardi des dizaines d’avions de chasse au-dessus des eaux entourant la péninsule coréenne dans une démonstration de force alors que leurs diplomates discutaient d’une réponse coordonnée à un essai nucléaire nord-coréen potentiellement imminent.

Les vols ont eu lieu alors que la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman se rendait à Séoul pour des discussions avec la Corée du Sud et des responsables japonais sur la menace croissante de la Corée du Nord et a mis en garde contre une contre-réponse « rapide et énergique » si le Nord procédait à une explosion d’essai nucléaire, ce qui être sa première en près de cinq ans.

S’il est mis en scène, le test pourrait être un autre bond en avant dans l’objectif du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un de construire un arsenal qui peut menacer de manière viable les alliés régionaux des États-Unis et la patrie américaine. Cela intensifierait une campagne de pression visant à forcer les États-Unis à accepter la Corée du Nord comme puissance nucléaire et à négocier des concessions économiques et de sécurité en position de force.

Alors que l’administration Biden s’est engagée à faire pression pour des sanctions internationales supplémentaires si la Corée du Nord procédait à un essai nucléaire, les perspectives de mesures punitives robustes ne sont pas claires en raison des divisions entre les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

« Tout essai nucléaire serait en violation totale des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Il y aurait une réponse rapide et énergique à un tel essai », a déclaré Sherman après avoir rencontré le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun-dong. « Nous continuons d’exhorter Pyongyang à cesser ses activités déstabilisatrices et provocatrices et à choisir la voie de la diplomatie. »

Sherman et Cho prévoient mercredi une réunion à trois avec le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Mori Takeo sur la question nucléaire nord-coréenne.

Étendant les démonstrations conjointes de puissance militaire des pays, quatre avions de chasse américains F-16 ont volé en formation avec 16 avions sud-coréens – dont des chasseurs furtifs F-35A – au-dessus des eaux au large de la côte est de la Corée du Sud, un exercice visant à démontrer une capacité pour répondre rapidement aux provocations nord-coréennes, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées sud-coréens. Les États-Unis et le Japon ont mené un exercice séparé impliquant six avions – quatre chasseurs F-15 japonais et deux F-16 américains – au-dessus des eaux entre la péninsule coréenne et le Japon, a déclaré le ministère japonais de la Défense.

Les vols ont eu lieu un jour après que les forces américaines et sud-coréennes ont tiré huit missiles sol-sol dans les eaux orientales de la Corée du Sud pour correspondre à un affichage de missiles du week-end par la Corée du Nord, qui a tiré le même nombre d’armes à partir de plusieurs endroits dimanche dans ce qui était probablement son le plus grand événement de test d’une journée.

La Corée du Nord a effectué 18 séries de lancements de missiles rien qu’en 2022 – y compris ses premières démonstrations de missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017 – exploitant un environnement favorable pour faire avancer le développement d’armes, le Conseil de sécurité étant effectivement paralysé par la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

La Corée du Nord pourrait bientôt monter la barre alors que les responsables américains et sud-coréens disent qu’elle est presque prête à effectuer une autre détonation sur son terrain d’essais nucléaires dans la ville de Punggye-ri, dans le nord-est du pays. Son dernier test de ce type et le sixième au total remontent à septembre 2017, lorsqu’il a affirmé avoir fait exploser une bombe thermonucléaire conçue pour ses ICBM.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Kim a accéléré le développement d’armes nucléaires malgré des ressources limitées et n’a montré aucune volonté de renoncer complètement à un arsenal qu’il considère comme sa meilleure garantie de survie.

Les experts disent qu’avec son prochain essai nucléaire, la Corée du Nord pourrait revendiquer la capacité de construire de petites bombes qui pourraient être placées sur un ICBM à ogives multiples ou montées sur des missiles à courte portée qui pourraient atteindre la Corée du Sud et le Japon.

Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré lundi qu’il y avait des indications selon lesquelles l’un des passages du terrain d’essai de Punggye-ri avait été rouvert, peut-être en préparation d’un essai nucléaire.

Quelques heures avant la réunion de Sherman à Séoul, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes à Washington que les États-Unis pensaient que la Corée du Nord pourrait demander son septième test « dans les prochains jours ».

Les actions punitives de l’administration Biden concernant les récents essais d’armes de la Corée du Nord se sont limitées à des sanctions unilatérales largement symboliques. La Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution parrainée par les États-Unis au Conseil de sécurité qui aurait imposé des sanctions supplémentaires à la Corée du Nord pour ses précédents essais balistiques le 25 mai.

« Nous avons appelé les membres de la communauté internationale, certainement les membres des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, à être des acteurs responsables au sein du Conseil de sécurité de l’ONU en tant que forum prééminent pour faire face aux menaces à la paix et à la sécurité internationales », a déclaré Price.

« Les actions unilatérales ne seront jamais la réponse la plus attrayante ni même la plus efficace, et c’est particulièrement le cas parce que nous sommes heureux d’avoir des alliés proches sous la forme du Japon et de la République de Corée », a-t-il déclaré, faisant référence à la Corée du Sud. nom officiel, la République de Corée.

Les médias d’État nord-coréens n’ont pas encore commenté les lancements de dimanche. Ils sont intervenus après que le porte-avions américain Ronald Reagan a conclu samedi un exercice naval de trois jours avec la Corée du Sud dans la mer des Philippines, apparemment leur premier exercice conjoint impliquant un porte-avions depuis novembre 2017, alors que les pays s’apprêtent à améliorer leurs exercices de défense face à des menaces nord-coréennes croissantes.

La Corée du Nord a longtemps condamné les exercices militaires combinés des alliés comme des répétitions d’invasion et a souvent répliqué avec ses propres exercices de missiles, y compris des lancements en 2016 et 2017 qui simulaient des attaques nucléaires contre des ports sud-coréens et des installations militaires américaines au Japon.

Les pourparlers nucléaires entre les États-Unis et la Corée du Nord sont au point mort depuis 2019 en raison de désaccords sur un assouplissement des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis en échange de mesures de désarmement nord-coréennes.

Le gouvernement de Kim a jusqu’à présent rejeté les offres de l’administration Biden de pourparlers ouverts et a clairement l’intention de convertir les négociations de dénucléarisation en sommeil en un processus mutuel de réduction des armements, selon les experts.

La campagne de pression de Kim n’a pas été ralentie par une épidémie de COVID-19 qui s’est propagée à sa population largement non vaccinée de 26 millions de personnes au milieu d’un manque d’outils de santé publique. La Corée du Nord a jusqu’à présent rejeté les offres d’aide des États-Unis et de la Corée du Sud, mais il y a des indications qu’elle a reçu au moins certains vaccins de l’allié chinois.

L’activiste sud-coréen Park Sang-hak, un transfuge nord-coréen qui, pendant des années, a lancé des tracts de propagande anti-Pyongyang par ballon à travers la frontière, a déclaré que son groupe avait fait voler mardi 20 ballons transportant des médicaments, des masques et des vitamines pour aider les civils nord-coréens.



——



L’écrivain d’Associated Press Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué à ce rapport