Un responsable américain prévient que les agresseurs asiatiques seront confrontés à la puissance occidentale

MANILLE, Philippines – Tout agresseur asiatique qui viole la souveraineté d’autres pays de la région risque des contre-actions punitives, tout comme ce à quoi la Russie est confrontée actuellement pour son invasion de l’Ukraine, a déclaré le secrétaire américain à la Marine dans un avertissement voilé à la Chine de plus en plus affirmée. comportement. Carlos Del Toro a déclaré à l’Associated Press dans une interview mardi soir à Manille que la concentration militaire américaine dans la région Asie-Pacifique, en particulier dans la mer de Chine méridionale contestée, ne se relâcherait jamais et s’est en fait intensifiée malgré la guerre en Ukraine.

Il n’a pas nommé la Chine mais a souligné que Pékin avait empiété sur les eaux souveraines de ses voisins asiatiques et violé le droit international en toute impunité.

Il a renouvelé l’assurance du président Joe Biden que les États-Unis honoreraient leurs obligations en vertu d’un traité de défense mutuelle de 1951 au cas où les forces, navires et avions philippins seraient attaqués dans la mer de Chine méridionale contestée, où Manille et Pékin ont eu des conflits territoriaux de plus en plus tendus dans le la dernière décennie.

Le Vietnam, la Malaisie, Taiwan et Brunei revendiquent également la voie navigable stratégique, l’une des plus fréquentées au monde, que la Chine revendique pratiquement dans son intégralité pour des raisons historiques. Pékin a rejeté une décision d’arbitrage international de 2016 qui a invalidé ses demandes et continue de défier la décision historique.

“Comme l’a dit le président Biden, si un pays viole un centimètre de souveraineté philippine, que ce soit en mer, à terre ou sur une île au large, nous serons là pour soutenir la nation philippine et le peuple philippin de toutes les manières possibles”, a déclaré Del dit Torô.

La décision de la Chine de transformer sept récifs contestés en bases insulaires protégées contre les missiles dans les Spratlys, la section la plus contestée de la mer de Chine méridionale, “est très préoccupante” et a incité les États-Unis et d’autres pays occidentaux à poursuivre la liberté de patrouilles de navigation autour les territoires revendiqués par la Chine pour souligner “qu’ils ne sont pas en possession de la RPC”, a-t-il dit, faisant référence à la République populaire de Chine.

Les responsables chinois n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter les propos de Del Toro, mais ils ont averti à plusieurs reprises les États-Unis de rester à l’écart d’un différend purement asiatique. Les forces chinoises ont parfois répondu aux patrouilles aériennes et maritimes américaines et australiennes en tirant des fusées éclairantes et en utilisant du matériel de brouillage pour les avertir de s’éloigner. Certains navires de la marine américaine ont été poursuivis de près, selon des responsables militaires américains.

Les actions chinoises augmentent le risque d’erreurs de calcul et les forces américaines ont été entraînées “à être très disciplinées” et à s’en tenir à des règles d’engagement établies de longue date pour éviter les affrontements, a déclaré Del Toro.

“Il est important de filmer toutes ces actions illégales que ces pays commettent réellement afin que le monde entier puisse voir exactement comment ils se comportent”, a-t-il déclaré.

Del Toro a déclaré que les agresseurs asiatiques potentiels devraient apprendre des troubles actuels du président russe Vladimir Poutine, qui a fait face à des sanctions de la part des pays occidentaux et de leurs alliés, qui fournissent également des armes et un soutien humanitaire aux Ukrainiens.

“Je pense que c’est une formidable leçon que des pays qui étaient libres, démocratiques et respectueux des principes travailleront ensemble contre des adversaires qui ne l’étaient pas”, a-t-il déclaré.

Si jamais un tel niveau d’agression est commis en Asie-Pacifique, “je suis convaincu que les alliés et les partenaires se réuniront pour faire la même chose ici dans le Pacifique”, a déclaré Del Toro.

Après des réunions à Singapour et en Thaïlande, Del Toro s’est envolé pour les Philippines cette semaine pour rencontrer de hauts responsables de l’armée et de la défense et tenir, a-t-il déclaré, “des discussions confidentielles sur les capacités supplémentaires que nous pourrions réellement continuer à aider à fournir aux Philippines, un appel à une plus grande coopération pour des exercices plus… compliqués.

Il a cité l’expansion des exercices de combat américains avec les forces philippines et un exercice en cours dans 26 pays à Hawaï impliquant 38 navires de guerre, quatre sous-marins et des milliers de militaires. Appelés l’exercice Rim of the Pacific, les exercices sont les plus importants au monde organisés tous les deux ans.

L’engagement militaire américain avec les Philippines s’est heurté à des difficultés sous l’ancien président Rodrigo Duterte, qui a menacé de mettre fin à la présence des forces américaines en visite et à un pacte de défense clé qui permettait à des milliers de Marines et de soldats américains de s’entraîner dans le pays, le plus ancien traité de Washington en Asie. Mais l’alliance a tenu bon.

Le populiste impétueux avait souvent critiqué la politique de sécurité américaine tout en entretenant des liens confortables avec le président chinois Xi Jinping et Poutine. Ses tirades contre Washington se sont atténuées après avoir fourni des millions de doses de vaccin contre le coronavirus au plus fort de la pandémie aux Philippines.

La visite de Del Toro reflète une nouvelle offensive de charme de Washington après la sortie de Duterte et la récente élection du président Ferdinand Marcos Jr.

Del Toro était à l’origine d’une récente décision de nommer un futur destroyer de la marine américaine USS Telesforo Trinidad, en l’honneur d’un marin philippino-américain qui a sauvé deux membres d’équipage lorsque leur navire a pris feu il y a plus d’un siècle.

“C’est symbolique des liens entre nos deux nations, notre engagement envers les valeurs partagées… la liberté et la démocratie”, a-t-il déclaré.