Un responsable américain en Haïti s’excuse pour le traitement réservé aux migrants

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Un haut responsable américain s’est excusé vendredi pour la façon dont les migrants haïtiens ont été traités le long de la frontière américano-mexicaine, affirmant que ce n’est pas la façon dont les agents des frontières ou le Département de la sécurité intérieure se comportent.

Les commentaires de Juan Gonzalez, directeur principal du Conseil national de sécurité des États-Unis pour l’hémisphère occidental, sont venus lors d’une visite officielle de deux jours en Haïti pour parler avec les dirigeants locaux de la migration et d’autres problèmes.

« Je veux dire que c’était une injustice, que c’était mal », a-t-il déclaré. « Le fier peuple d’Haïti et tout migrant méritent d’être traités avec dignité.

Le gouvernement américain a récemment été critiqué pour son traitement des migrants haïtiens, avec des images montrant des hommes à cheval, rassemblant des demandeurs d’asile haïtiens.

Gonzalez était en visite avec Brian Nichols, secrétaire adjoint américain aux affaires de l’hémisphère occidental, au milieu des expulsions en cours d’Haïtiens des États-Unis vers leur patrie. Depuis le 19 septembre, les États-Unis ont expulsé quelque 4 600 migrants haïtiens de Del Rio, au Texas, sur 43 vols, selon le Département de la sécurité intérieure.

Gonzalez a déclaré que le rassemblement de migrants le long de la frontière était une urgence de santé publique et a averti ceux qui envisageaient de partir de ne pas risquer leur vie.

« Le danger est trop grand », a-t-il déclaré.

Gonzalez et Nichols ont précédemment rencontré des Haïtiens américains et des Cubains américains à Miami mercredi et avec le Premier ministre haïtien Ariel Henry, des membres de la société civile et des dirigeants politiques en Haïti jeudi pour parler de migration, de sécurité publique, de la pandémie et des efforts pour aider ceux-ci. touchés par le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le sud du pays à la mi-août.

Nichols a déclaré qu’au cours de leur visite, ils ont entendu de nombreuses personnes parler des défis auxquels Haïti est confronté, notant qu’il existe un accord « surprenant » sur les solutions potentielles.

« Il n’y a pas de solution qui fonctionnera pour Haïti et son peuple qui sera imposée de l’extérieur », a-t-il déclaré, se référant aux récentes critiques concernant l’implication des États-Unis et d’autres pays dans les affaires haïtiennes alors qu’ils tentent de se remettre du tremblement de terre et de l’assassinat le 7 juillet du Président Jovenel Moïse à son domicile privé. « Cependant, aux États-Unis, nous nous engageons à fournir au peuple haïtien le soutien dont il a besoin pour réussir et mettre en œuvre sa propre vision.

Nichols a déclaré que la conversation avec le Premier ministre était constructive, ajoutant que les États-Unis encourageaient le consensus et une vision holistique.

« L’avenir d’Haïti dépend de son propre peuple », a-t-il déclaré. « Les États-Unis se sont engagés à travailler avec le peuple haïtien pour le soutenir dans ses efforts pour ramener la prospérité et la sécurité dans leur pays.

Nichols a déclaré qu’une équipe technique du Bureau des stupéfiants et de l’application de la loi du département d’État américain se rendra la semaine prochaine alors qu’Haïti est aux prises avec une augmentation de la violence liée aux gangs, avec la visite du secrétaire adjoint du bureau dans les semaines à venir. Il a déclaré plus tard ce mois-ci que le sous-secrétaire à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme se rendra avec d’autres hauts responsables pour parler des questions de police et de sécurité.

L’écrivain Associated Press Dánica Coto à San Juan, Porto Rico a contribué à ce rapport.