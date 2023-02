Un responsable américain dit qu’ils ne peuvent pas continuer à faire “tout et n’importe quoi” pour l’Ukraine pendant la guerre, selon un rapport

Un char M1A2 Abrams. (US Army/SPC Joshua Taeckens)

Un haut responsable a déclaré au Washington Post que l’aide américaine à l’Ukraine pourrait ne pas durer indéfiniment.

Le responsable a déclaré que le personnel de Biden avait déclaré à l’Ukraine que les États-Unis “ne peuvent rien faire et tout pour toujours”.

D’autres responsables ont déclaré à The Post que l’aide à l’Ukraine pourrait être plus difficile à faire passer avec une maison contrôlée par le GOP.

Les dirigeants ukrainiens ont été informés que l’aide des États-Unis pourrait ne pas durer éternellement, a déclaré un responsable de l’administration du président Joe Biden. Le Washington Post cette semaine.

Le haut responsable a déclaré au Post que l’administration Biden a une “opinion très forte” selon laquelle l’approbation continue de programmes d’aide importants pour l’Ukraine sera difficile avec une Chambre dirigée par les républicains.

“Nous continuerons d’essayer de leur faire comprendre que nous ne pouvons pas faire n’importe quoi et tout pour toujours”, a déclaré le responsable, faisant référence aux conversations que les membres du personnel de l’administration ont eues avec les dirigeants ukrainiens. Le fonctionnaire a obtenu l’anonymat de The Post pour parler de questions sensibles de politique étrangère.

Biden a déclaré lors de son discours sur l’état de l’Union le 7 février que les États-Unis soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra ». Mais le haut responsable a déclaré au Post que l’engagement de Biden ne “portait pas sur le montant de l’aide” que les États-Unis pourraient accorder à l’Ukraine à l’avenir.

S’adressant à The Post de manière anonyme, plusieurs responsables de l’administration ont également déclaré avoir déclaré au gouvernement ukrainien que maintenant – alors que les États-Unis et d’autres alliés continuent d’envoyer une aide économique et militaire – est la meilleure chance pour l’Ukraine de lancer une offensive complète contre la Russie, pour tenter de transformer le marée de la guerre.

Le rapport du Post intervient au milieu de reportages selon lesquels la Russie pourrait être lancer un nouvel assaut contre l’Ukraine. La BBC a rapporté que la Russie tentait de s’emparer de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, avant le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, le 24 février.

Le 3 février, le département américain de la Défense a déclaré que les États-Unis avaient, depuis le début de la présidence de Biden, engagé 29,3 milliards de dollars en aide à la sécurité à l’Ukraine. Cette somme a été envoyée sous forme de matériel militaire, notamment des systèmes antiaériens et antiblindés, des obusiers, Systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), et Chars de combat M1 Abrams.

Mais les États-Unis retiennent toujours l’envoi de missiles à longue portée sur le front de guerre, par politique. Le Pentagone craint que l’envoi de ces systèmes de missiles tactiques de l’armée en Europe de l’Est n’épuise les ressources de l’armée américaine, a rapporté Politico, citant quatre personnes au courant des pourparlers entre des responsables du Pentagone et des représentants de Kiev.

L’administration Biden fait également face à des pressions du GOP pour suspendre l’aide à l’Ukraine. Le 9 février, 11 républicains de la Chambre, dont Matt Gaetz, Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene a soutenu une résolution appelant à la fin immédiate de toute “aide militaire et financière à l’Ukraine”. Alors que les 11 législateurs sont une petite faction au sein du GOP, leur opposition virulente à la poursuite de l’aide américaine à l’Ukraine pourrait compromettre l’adoption de nouveaux paquets d’aide.

Les armées européennes, quant à elles, sont vider leurs arsenaux militaires pour envoyer des obusiers en Ukraine. Le Danemark, pour sa part, est envoyer tous ses obusiers Caesar en Ukraineau prix de retarder son propre renforcement militaire.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg prévenu lundi que l’Ukraine “consomme une énorme quantité de munitions et épuise les stocks alliés”.

“Le taux actuel de dépenses en munitions de l’Ukraine est plusieurs fois supérieur à notre taux de production actuel”, a déclaré Stoltenberg. a dit. “Cela met nos industries de la défense sous pression.”

Les représentants de la Maison Blanche et du ministère de la Défense n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.