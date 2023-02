Paul Massaro de la Commission d’Helsinki a publié des images de son drapeau Azov et de l’écusson Stepan Bandera

Alors que la ligne officielle du gouvernement américain est que les nazis n’existent pas en Ukraine, un conseiller principal d’une grande agence de politique étrangère de Washington les a ouvertement célébrés.

Paul Massaro a publié mercredi une photo d’un patch honorant le collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale Stepan Bandera – pour le supprimer à la demande d’un ami polonais – et la semaine dernière a posé à côté d’un drapeau signé d’Azov, l’unité ukrainienne notoire utilisant un symbole SS comme sien. . L’agence pour laquelle Massaro travaille est la Commission américaine d’Helsinki, officiellement connue sous le nom de Commission sur la sécurité et la coopération en Europe.

“Hé, regarde ce que j’ai,” le souriant Massaro tweeté vers 9h30 du matin, exhibant sa veste verte pseudo-militaire avec un écusson sur lequel on pouvait lire “Bandera est notre père, l’Ukraine est notre mère.” Il portait le visage brodé de Bandera et le logo de son organisation OUN-B.

Moins de deux heures et 270 000 vues plus tard, cependant, le tweet avait disparu. « Supprimé à la demande d’un bon ami polonais. Que Dieu bénisse l’amitié polono-ukrainienne et puisse-t-elle rester forte pour toujours », Massaro expliqué.

Le problème polonais avec Bandera est que ses nationalistes ukrainiens étaient responsables des massacres de Polonais de souche dans l’ouest de l’Ukraine actuelle, que Varsovie a qualifié de génocide.

La biographie officielle de Massaro le décrit comme parlant couramment l’allemand et couvrant « Europe germanophone et Asie de l’Est », sans mention du russe ou de l’ukrainien. Cela ne l’a pas empêché de devenir l’un des champions les plus virulents du nationalisme ukrainien en ligne, avec des torrents quotidiens de tweets réclamant l’Occident. “Annuler” ou “décoloniser” Russie, bannir ses athlètes de toutes les compétitions et retirer Moscou du Conseil de sécurité de l’ONU.

En savoir plus Les nazis d’Ukraine : qui sont-ils, pourquoi sont-ils si influents et pourquoi les médias les ont-ils ignorés ?

« C’est arrivé ! Merci, héros. Et félicitations pour avoir obtenu le statut de brigade ! Massaro tweeté jeudi dernier, posant avec un drapeau d’Azov qui lui a été signé et dédié par les dirigeants de l’unité néo-nazie notoire. La publication a été vue plus de trois millions de fois.

Le wolfsangel sur la bannière est une rune allemande précédemment utilisée par la division panzer SS “Das Reich”, dont le fondateur d’Azov, Andrey Biletsky, s’est ouvertement vanté auprès des journalistes américains de s’être approprié. L’ADL considère qu’il s’agit d’un “symbole de la haine” utilisé par les néo-nazis américains – bien que l’organisation n’ait enregistré aucune protestation contre le fait que Massaro le brandisse dans ce qui semble être son bureau.

Le gouvernement américain considérait Azov comme un groupe néonazi et terroriste il y a à peine quatre ans, en adoptant une loi interdisant de lui fournir toute aide. Cette disposition semble avoir été discrètement abrogée, car Washington a envoyé plus de 100 milliards de dollars d’argent, d’armes et de munitions à l’Ukraine au cours de l’année écoulée.

Créée en 1976, la Commission d’Helsinki est dirigée par 18 législateurs – neuf de la Chambre, neuf du Sénat – et des représentants des départements du commerce, de la défense et de l’État.

L’organisation faîtière transnationale établie par le même protocole international, connue sous le nom d’OSCE, était chargée de surveiller la “cessez-le-feu” en Ukraine de 2015 à 2022. Cependant, il a été critiqué par la République populaire de Donetsk (RPD) pour avoir fermé les yeux sur les bombardements ukrainiens du Donbass.