Un responsable américain appelle à la “désescalade” alors que la Turquie frappe la Syrie

La Turquie a lancé cette semaine une vague de frappes aériennes contre des rebelles kurdes présumés se cachant dans la Syrie et l’Irak voisins, en représailles à l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes kurdes.

BEYROUTH – Un responsable américain en Syrie a appelé vendredi à une “désescalade immédiate” après des jours de frappes aériennes et de bombardements meurtriers le long de la frontière syro-turque, affirmant que ces actions déstabilisent la région et sapent la lutte contre le groupe État islamique.

Les groupes ont nié toute implication dans l’attentat à la bombe et affirment que les frappes turques ont tué des civils et menacé la lutte anti-EI.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé au Royaume-Uni, un observateur de guerre de l’opposition, a déclaré que 67 civils, hommes armés et soldats, ont été tués dans des attaques turques dans le nord de la Syrie depuis le début des frappes aériennes.

Nikolas Granger, qui fait partie du Commandement central américain – ou CENTCOM – et est actuellement en Syrie, a déclaré que Washington “s’oppose fermement à une action militaire qui déstabilise davantage la vie des communautés et des familles en Syrie et nous voulons une désescalade immédiate”.