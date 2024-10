Un responsable américain accuse la Chine de commerce déloyal du lithium — RT World News

La nation asiatique surapprovisionne le marché mondial afin d’éliminer la concurrence, affirme le sous-secrétaire d’État.

La Chine fournit trop de lithium sur le marché mondial et fait baisser les prix afin de s’assurer une position dominante en matière d’approvisionnement pour ce métal critique, a affirmé un haut responsable américain, selon Reuters.

José Fernandez, sous-secrétaire à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement au Département d’État américain, a fait ces déclarations lundi soir lors d’une visite au Portugal, le plus grand producteur européen de lithium.

Fernandez a déclaré lors d’un point de presse que la Chine produisait beaucoup plus de lithium « que ce dont le monde a besoin aujourd’hui, et de loin ».



« C’est une réponse intentionnelle de la République populaire de Chine à ce que nous essayons de faire » avec la loi sur la réduction de l’inflation, a déclaré Fernandez. « Ils pratiquent des prix d’éviction… (ils) baissent les prix jusqu’à ce que la concurrence disparaisse. C’est ce qui se passe. » a-t-il affirmé.

La Chine est le troisième producteur mondial de lithium, derrière le Chili et l’Australie. Il est utilisé pour fabriquer des batteries vitales pour l’électronique grand public et les véhicules électriques. Le lithium est considéré comme un « pilier d’une économie sans combustibles fossiles » par l’ONU, car il devrait devenir le principal moyen de stocker de l’énergie dans les réseaux électriques propres du futur.

Cependant, le coût du lithium a chuté de plus de 80 % au cours de l’année écoulée, en grande partie à cause de la surproduction chinoise et du ralentissement de la demande de voitures électriques.

Fernandez a dit que le prix bas « limite notre capacité à diversifier nos chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale. » Il a également affirmé que cela nuisait à des pays comme le Portugal, qui ont besoin d’investissements pour développer ces industries.















L’UE, qui reçoit 97 % de son lithium destiné aux batteries de Chine, vise à intensifier l’exploitation minière afin de briser l’emprise de ce pays asiatique sur le marché.

En juillet, le bloc a imposé des droits de douane élevés sur les véhicules électriques importés de Chine à la suite d’une enquête anti-subventions. Bruxelles a déclaré qu’elle cherchait à endiguer le flot de véhicules électriques à bas prix provenant de la superpuissance économique asiatique afin de protéger ses propres fabricants.

Cette décision de l’UE fait suite à la hausse des droits de douane imposée par Washington sur les véhicules électriques chinois, de 25 % à 100 % en mai.

Pékin a déclaré que ces actions violaient les règles du commerce mondial et a déposé une plainte auprès de l’OMC pour ce qu’il a appelé les pratiques de Washington. « discriminatoire » exigences en matière de subventions aux véhicules électriques. Elle a également lancé des enquêtes sur les importations européennes de produits à base de brandy, de produits laitiers et de viande de porc. Mardi, le ministère chinois du Commerce a annoncé des droits de douane provisoires sur le brandy originaire de l’UE.