Un responsable allemand promet que les coupables « paieront » pour l’incendie criminel

BERLIN (AP) – Les responsables d’un incendie criminel présumé contre un hôtel allemand destiné à héberger des familles de réfugiés seront retrouvés et tenus de rendre des comptes, a déclaré samedi un haut responsable de la sécurité dans l’est de l’Allemagne.

La police a déclaré que des fenêtres avaient été brisées et qu’un incendie s’était déclaré peu après 5 heures du matin vendredi au Spreehotel à la périphérie de Bautzen dans ce que les autorités considèrent comme une attaque anti-étranger. Quatre employés séjournant dans le bâtiment ont réussi à s’en sortir indemnes et l’incendie a été éteint.

Armin Schuster, le ministre de l’Intérieur de l’État de Saxe, a déclaré qu’il pensait que les assaillants avaient l’intention de “dévaster” l’ensemble du bâtiment, qui devait abriter un premier groupe de 30 réfugiés de pays comme la Syrie, l’Afghanistan et la Russie à partir de la semaine prochaine.

Schuster a déclaré que tout serait fait pour trouver les coupables et a insisté sur le fait qu’ils ne représentaient pas la société allemande.

“Au contraire! Ils paieront pour cela », a-t-il déclaré à l’agence de presse allemande dpa.

L’ancien hôtel a déjà été utilisé pour héberger des réfugiés entre 2015 et 2017, et a été la cible d’une tentative d’incendie criminel en 2016. Bautzen a vu les tensions entre les migrants et les habitants éclater cette année-là au milieu d’un afflux en Allemagne de personnes cherchant refuge contre les conflits en Syrie, Afghanistan et Irak.

La ville, située à l’est de Dresde près des frontières avec la Pologne et la République tchèque, est devenue un fief du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne.

La semaine dernière, un incendie a détruit un abri pour réfugiés ukrainiens sur la côte baltique allemande, ce qui, selon les autorités, aurait pu être un incendie criminel.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la migration sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press