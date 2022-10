Un responsable allemand promet que les coupables « paieront » pour l’incendie criminel

La police a déclaré que des fenêtres avaient été brisées et qu’un incendie s’était déclaré peu après 5 heures du matin vendredi au Spreehotel à la périphérie de Bautzen dans ce que les autorités considèrent comme une attaque anti-étranger. Quatre employés séjournant dans le bâtiment ont réussi à s’en sortir indemnes et l’incendie a été éteint.

L’ancien hôtel a déjà été utilisé pour héberger des réfugiés entre 2015 et 2017, et a été la cible d’une tentative d’incendie criminel en 2016. Bautzen a vu les tensions entre les migrants et les habitants éclater cette année-là au milieu d’un afflux en Allemagne de personnes cherchant refuge contre les conflits en Syrie, Afghanistan et Irak.