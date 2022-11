Un responsable afghan affirme que 19 personnes ont été fouettées dans la province du nord-est

Après avoir envahi l’Afghanistan l’année dernière, les talibans ont d’abord promis d’être plus modérés et de respecter les droits des femmes et des minorités. Au lieu de cela, ils ont des droits et des libertés restreints, y compris une interdiction de l’éducation des filles au-delà de la sixième année.

Les Nations Unies ont déclaré qu’elles craignaient de plus en plus que les restrictions à l’éducation des filles, ainsi que d’autres mesures restreignant les libertés fondamentales, n’aggravent la crise économique en Afghanistan et ne conduisent à une plus grande insécurité, pauvreté et isolement.