Un responsable affirme que plus de 10 000 soldats ukrainiens ont été tués pendant la guerre

Les forces russes ont poursuivi les attaques à la roquette contre les infrastructures et les frappes aériennes contre les positions des troupes ukrainiennes le long de la ligne de contact, a déclaré vendredi l’état-major ukrainien, ajoutant que la poussée militaire de Moscou s’est concentrée sur une douzaine de villes, dont Bakhmut et Avdiivka, des cibles clés pour la Russie dans l’est assiégé. .

KYIV, Ukraine – Un haut conseiller du président ukrainien a cité des chefs militaires disant que 10 000 à 13 000 soldats ukrainiens ont été tués dans la lutte de neuf mois du pays contre l’invasion de la Russie, un commentaire rare sur de tels chiffres et bien en deçà des estimations des victimes ukrainiennes de l’Ouest dirigeants.

Tard jeudi, Mykhailo Podolyak, l’un des principaux conseillers du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a relayé de nouveaux chiffres sur les soldats ukrainiens tués au combat, tout en notant que le nombre de soldats blessés était plus élevé et que le nombre de victimes civiles était “significatif”.

“Nous avons des chiffres officiels de l’état-major, nous avons des chiffres officiels du commandement supérieur, et ils s’élèvent à entre 10 000 et 12 500-13 000 tués”, a déclaré Podolyak à Channel 24.

L’armée ukrainienne n’a pas confirmé ces chiffres et il s’agissait d’un rare cas où un responsable ukrainien fournissait un tel décompte. La dernière remonte à fin août, lorsque le chef des armées a déclaré que près de 9 000 militaires avaient été tués. En juin, Podolyak a déclaré que jusqu’à 200 soldats mouraient chaque jour, dans certains des combats et des effusions de sang les plus intenses de cette année.