Un responsable affirme que l’incendie meurtrier d’une maison à Gaza a été causé par une cascade de fête

GAZA CITY, Bande de Gaza – Les enquêteurs ont déclaré dimanche que l’incendie massif d’appartements de la semaine dernière dans la bande de Gaza avait été allumé accidentellement par un homme utilisant de l’essence dans un tour de fête, mais n’ont pas expliqué comment ils étaient parvenus à cette conclusion. L’incendie a tué 22 membres d’une même famille et aucun survivant n’aurait pu décrire les événements.

L’incendie s’est déclaré jeudi dans l’appartement du troisième étage de la maison de la famille Abu Raya dans le camp de réfugiés surpeuplé de Jabaliya, dans le nord de Gaza. Les responsables ont initialement déclaré que 21 personnes avaient été tuées. Le procureur général de Gaza, Mohammed al-Nahal, a déclaré dimanche que le nombre de morts avait atteint 22, sans donner plus de détails.

Il a déclaré aux journalistes que Nader Abu Raya avait invité ses parents, ses frères et sœurs et leurs enfants pour célébrer le retour de son frère aîné d’un voyage à l’étranger. Avec tous les invités réunis dans la maison familiale, Nader a commencé à préparer dans le salon ce qui était suggéré comme un truc de fête impliquant de l’essence, a déclaré al-Nahal.

“La cause de l’incendie était que Nader avait utilisé de l’essence lors d’un spectacle de célébration avec du feu pendant la fête”, a déclaré le procureur général nommé par le Hamas dans un communiqué. “Il a perdu le contrôle et la flamme a atteint le bidon d’essence à proximité et le feu a éclaté.”