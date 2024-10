Kourtney Kardashian fait face à des réactions négatives à propos de sa décoration effrayante d’Halloween sur les réseaux sociaux.

Les fans de la star de télé-réalité l’ont inondée Commentaires sur Instagram avec divers sentiments de choc après que la star des « Kardashian » ait publié des photos de ses décorations d’Halloween, qui comprenaient un cliché de deux squelettes gonflables installés dans une position sensuelle.

« Bonjour octobre », Kardashian a légendé les images.

Kourtney Kardashian, photographiée ci-dessus, a fait face à des réactions négatives sur Instagram vendredi à propos de certaines de ses décorations d’Halloween. Kourtney Kardash/Instagram

La star des « Kardashians » a partagé une photo d’une paire de squelettes gonflables à cheval l’un sur l’autre. Kourtney Kardash/Instagram

Certains de ses partisans ont qualifié l’affichage de « dégoûtant » tout en mentionnant les quatre enfants de Kardashian.

« En tant que mère de quatre enfants, je trouve dégoûtant que vous fassiez ça à ces structures gonflables », a écrit une personne.

Un autre a dit : « Les squelettes, sérieusement ? Un respect pour vos enfants ?

« Elle est tellement bizarre [sic] depuis qu’elle est avec Barker Dark soul… Plus conservatrice quand elle était avec Scott ! un abonné a commenté sous le message.

« En tant que mère de quatre enfants, je trouve dégoûtant que vous fassiez ça à ces structures gonflables », a commenté un adepte sous la photo. Kourtney Kardash/Instagram

« Les squelettes, sérieusement ? Un respect pour vos enfants ? un autre a commenté le message de la mère de quatre enfants. Kourtney Kardash/Instagram

« Est-ce que vous vous souciez au moins du fait que vos enfants mineurs voient votre dégoûtante exposition de squelettes ? » » une autre personne a demandé au fondateur de Poosh.

D’un autre côté, certains adeptes de Kardashian ont félicité la créatrice de Lemme pour l’image « saine » qu’elle véhicule à l’approche des vacances.

« J’adore ça, et en plus j’attends avec impatience ses publications tout le temps… extrêmement saines 😍😍💕 », a déclaré un utilisateur des médias sociaux.

« Quelqu’un dans mon quartier avait ce gonflable et je suis passé par là et j’ai littéralement dit ‘cela ressemble à quelque chose que Kourtney et Travis auraient dans leur jardin' », a ajouté un autre.

Ailleurs dans le carrousel, la fondatrice de Lemme a partagé quelques jolis clichés d’elle poussant le petit garçon de son mari Travis Barker, Rocky, dans une poussette. Kourtney Kardash/Instagram

Dans la deuxième diapositive, on peut la voir avec le bébé posant devant le théâtre Franklin – cependant, elle a couvert le visage du bébé avec un emoji en forme de cœur. Kourtney Kardash/Instagram

D’autres photos du carrousel partagé par Kardashian la montraient en train de pousser Rocky, elle et le bébé de son mari Travis Barker, à différents endroits.

Dans la première diapositive, on peut la voir sourire à son fils de 11 mois dans les coulisses d’un des concerts de Barker. Ils se tenaient devant un panneau indiquant « 30 Rock-125 ».

Elle et le bébé peuvent également être vus sur la deuxième diapositive devant le Franklin Theatre – cependant, elle a couvert le visage de son fils avec un emoji en forme de cœur rouge.