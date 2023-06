Un résident non permanent de la Colombie-Britannique pourrait être la 40 millionième personne au Canada

La 40 millionième personne au Canada aurait pu arriver en Colombie-Britannique

Le pays a atteint un jalon démographique vendredi (16 juin), selon l’horloge démographique de Statistique Canada.

Et vendredi (16 juin), lorsque le Canada a atteint 40 millions de personnes, la Colombie-Britannique s’est illuminée en bleu pour montrer un résident non permanent.

Selon l’horloge, il y a un nouveau résident non permanent au Canada toutes les 50 secondes.

L’horloge, cependant, ne reflète pas le moment où les événements eux-mêmes se produisent, mais plutôt le rythme moyen de la population canadienne en temps réel.

« Bref, même si l’horloge démographique a montré que la 40 millionième personne était un résident non permanent en Colombie-Britannique, il est impossible de dire avec certitude si c’était réellement le cas et qui est cette personne », a expliqué un porte-parole de Statistique Canada. .

L’horloge utilise un modèle en temps réel basé sur les estimations démographiques trimestrielles de Statistique Canada. Ces chiffres, pour le Canada, les provinces et les territoires, sont mis à jour en fonction des tendances tirées des plus récentes données sur les naissances, les décès et la migration.

Il montre également le temps qu’il faut pour qu’un événement démographique, comme une composante naissance, décès ou migration, se produise au Canada.

La population du Canada augmente actuellement à un rythme record, 2022 étant la première fois dans l’histoire du Canada que le pays a augmenté de plus d’un million de personnes en une seule année.

Mercredi après-midi, la population du Canada était de 40 016 252.

@laurenpcollins1

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Population canadienne