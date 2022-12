Un résident échappe à un incendie qui endommage gravement sa maison de Princeton

Au moins trois habitants de Princeton seraient sous la garde des services d’urgence après que les flammes ont ravagé leur maison, mardi matin (13 décembre).

L’incendie s’est déclaré vers 11 h 30 dans une résidence au coin de l’avenue Allison et de la rue Dewdney.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux pour des flammes provenant du toit d’une maison unifamiliale. L’incendie a attiré plusieurs résidents à proximité de leurs maisons pour regarder l’agitation.

Une personne se trouvait à l’intérieur de la maison au moment de l’incendie, elle a été transportée à l’hôpital pour inhalation de fumée, mais on dit qu’elle est en convalescence. On pense que les habitants ont perdu la plupart de leurs biens dans l’incendie car la structure a été fortement endommagée.

On ne sait pas pour le moment ce qui a causé l’incendie.

Plus à venir.

