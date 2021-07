Un résident du Texas hospitalisé pour une infection virale MONKEYPOX après son arrivée du Nigeria, le CDC dit qu’il n’y a aucune raison de s’alarmer – RT USA News

Un résident de Dallas, au Texas, récemment revenu du Nigéria, a été confirmé comme le plus récent cas de variole du singe aux États-Unis. Alors que les responsables disent que le risque est faible en raison du mandat des masques pour les voyages en avion, la nouvelle a énervé Twitter.

La santé et les services sociaux du comté de Dallas (DCHHS) ont signalé vendredi le premier cas confirmé de maladie virale rare dans un communiqué. La personne infectée est arrivée aux États-Unis en provenance de Lagos, au Nigéria, le 8 juillet via Atlanta, et a voyagé d’Atlanta à l’aéroport de Dallas Love Field le 9 juillet. La personne a depuis été hospitalisée à « état stable » dans l’un des hôpitaux de la ville.

Les tests de laboratoire ont montré que l’individu était infecté « avec une souche de monkeypox le plus souvent observée dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, y compris le Nigeria » lequel est « mortel chez environ 1 personne sur 100 », les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré.

L’identité de l’endroit où se trouve le patient ne sera pas divulguée pour protéger sa vie privée, a déclaré le DCHHS, notant que les contacts des individus sont recherchés.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le CDC et le DSHS et avons mené des entretiens avec le patient et les contacts proches qui ont été exposés », le directeur du département, le Dr Philip Huang, a déclaré, arguant qu’il y a « très peu » danger pour le grand public. Le juge du comté de Dallas, Clay Jenkis, a également minimisé la menace potentielle, notant que « Cette affaire n’est pas un motif d’alarme. »

Les responsables de la santé ont également profité de l'occasion pour louer l'exigence de masque fédéral sur tous les transports publics, qui doit expirer en septembre, pour réduire le risque que les passagers du vol contractent la maladie, causée par un virus de la même famille que la variole .





Néanmoins, le CDC travaille actuellement à déterminer « des risques potentiels pour ceux qui ont pu être en contact avec le voyage en avion ou dans les aéroports », dit l’agence.

Malgré une tentative du CDC et du DCHHS de prévenir la panique en affirmant que « les personnes qui ne présentent pas de symptômes ne sont pas capables de transmettre le virus aux autres », l’annonce a attisé les craintes sur les réseaux sociaux, certains internautes fatigués par les coronavirus anticipant une nouvelle épidémie potentielle.

D’autres, cependant, ont fait valoir que si l’arrivée de la maladie était « angoissant, » la panique était exagérée. La dernière fois qu’il y a eu une épidémie de variole du singe aux États-Unis, en 2003, au moins 47 personnes dans six États ont contracté la maladie, mais aucun décès n’a été signalé. À l’époque, il avait été déterminé qu’une cargaison de quelque 800 mammifères en provenance du Ghana était à l’origine de l’épidémie. Certains des animaux étaient gardés à côté de chiens de prairie qui ont ensuite été vendus comme animaux de compagnie et auraient transmis la maladie à leurs propriétaires.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à signaler un cas récent de variole du singe. En mai, le Royaume-Uni a également signalé deux cas confirmés de variole du singe, liés à une arrivée du Nigeria. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la variole du singe « reste endémique” dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, affichant « risques continus de nouvelles épidémies et de cas liés aux voyages ».

Un vaccin contre la variole du singe a été approuvé en 2019. Étant donné que la maladie est un proche parent de la variole, bien que la variole du singe présente généralement des symptômes plus légers, les vaccins contre la variole sont également jugés efficaces contre la maladie.

