Un résident d’Ottawa traité pour inhalation de fumée après l’incendie d’une maison de la rue Sycamore – Shaw Local

Un résident d’Ottawa a été transporté dans un hôpital local après avoir inhalé de la fumée, à la suite d’un incendie de maison lundi dans le pâté de maisons 1500 de la rue Sycamore.

Les pompiers d’Ottawa sont intervenus lundi après-midi pour un incendie qu’ils ont réussi à maîtriser dans les 10 à 15 premières minutes suivant leur arrivée.

Les pompiers sont intervenus le lundi 3 octobre 2022 à l’incendie d’une maison au 1529, rue Sycamore à Ottawa. Le feu s’est déclaré peu avant 14h (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Le chef des pompiers d’Ottawa, Brian Bressner, a déclaré que la police était arrivée et avait pu évacuer les résidents de la maison. Il y a eu la blessure d’un résident et un voisin a également été soigné pour inhalation de fumée.

Bressner a déclaré que l’incendie s’était déclaré dans la chambre du fond et que de la fumée s’échappait de la porte d’entrée lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux.

L’ambulance de Marseille, le service d’incendie de Wallace, le service d’incendie de Naplate et le service d’incendie de Marseille étaient tous sur place pour aider à combattre l’incendie, et les services d’incendie de Grand Ridge et d’Utica ont couvert la caserne de pompiers pendant qu’Ottawa était à l’appel.

Plus d’informations seront disponibles une fois que le service d’incendie d’Ottawa aura terminé son enquête.