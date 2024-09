Un résident d’Ottawa décède d’un virus rare et mortel transmis par les moustiques

Une maladie rare et mortelle transmise par les moustiques, le virus de l’encéphalite équine de l’Est (EEEV), a coûté la vie à un résident d’Ottawa, marquant le premier cas humain confirmé dans la ville.

Santé publique Ottawa (SPO) a émis un avertissement jeudiexhortant les résidents à se protéger des piqûres de moustiques afin de réduire le risque de contracter à la fois l’EEEV et le virus du Nil occidental, qui sont tous deux propagés par l’insecte.

« L’OPH a reçu la confirmation en laboratoire qu’un résident d’Ottawa décédé d’une encéphalite virale en août 2024 a été testé positif pour une infection par le virus de l’encéphalite équine de l’Est », peut-on lire dans le communiqué.

Il s’agit du premier cas humain confirmé d’EEEV à Ottawa. Il est toutefois important de noter que le virus n’est pas une maladie à déclaration obligatoire en Ontario, ajoute le communiqué. Cela signifie que les responsables de la santé publique de la province ne sont pas tenus de signaler et de suivre les cas.





Le virus EEE se transmet par la piqûre d’un moustique infecté.

Bien que les humains et certains mammifères, comme les chevaux et les lamas, puissent contracter la maladie, ils ne la transmettent pas à d’autres. Il n’existe pas de vaccin ni de traitement contre le virus.

Le virus peut également provoquer une maladie grave et potentiellement mortelle dans n’importe quelle tranche d’âge, les moins de 15 ans et les plus de 50 ans étant particulièrement à risque, ont averti les autorités sanitaires. Et même si les cas humains sont rares, la maladie est préoccupante car elle peut provoquer une maladie neurologique grave, a déclaré l’OPH.

Le taux de mortalité se situe entre 30 et 70 pour cent.

La meilleure façon de se protéger contre les virus transmis par les moustiques est d’éviter de se faire piquer, conseille OPH.

Les moustiques restent actifs dans les zones urbaines et rurales à cette période de l’année et continueront de représenter un risque jusqu’aux fortes gelées de l’automne, a indiqué le bureau de santé. Les résidents peuvent prendre les mesures suivantes pour se protéger des piqûres de moustiques :

Appliquer un insectifuge approuvé par Santé Canada contenant du DEET ou de l’icaridine sur la peau et les vêtements exposés (éviter d’appliquer du DEET sur les tissus synthétiques).

Protégez-vous lorsque les moustiques sont actifs, en particulier entre le crépuscule et l’aube et chaque fois que vous êtes à proximité de haies ombragées ou de zones buissonnantes ou boisées.

Portez des vêtements amples, de couleur claire et à mailles serrées, tels qu’un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes, pour protéger la peau exposée.

Assurez-vous que toutes les fenêtres et portes de votre maison sont équipées de moustiquaires en bon état.

Le mois dernier, une ville du Massachusetts a fermé ses parcs, terrains de jeux et terrains de sport du crépuscule à l’aube en raison du risque accru d’EEEV dans la région. Plymouth, située à environ 60 km au sud de Boston, a annoncé ces fermetures le 23 août en réponse à un risque élevé de virus.

Au Canada, les infections humaines par le virus EEE sont rares.

Bien que les données nationales ne soient pas disponibles, l’Ontario avait signalé trois infections humaines du virus avant ce cas récent à Ottawa.

Le 21 août, Santé publique Ottawa a rapporté que un cheval à Ottawa a été testé positif au virus EEE et un avertissement a été émis.

La première détection du virus chez les moustiques canadiens a eu lieu en septembre 2009, lorsqu’un groupe de moustiques positifs a été trouvé dans la communauté des Premières Nations de Wahta Mohawk, en Ontario, selon Santé publique Ontario.

Au Canada, les infections par le virus EEE surviennent principalement au printemps et sont liées aux oiseaux migrant du sud des États-Unis vers le nord du Canada. selon Santé Canada.