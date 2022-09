Un résident d’Ottawa accueille Country Hoedown au profit de la Légion américaine d’Ottawa – Shaw Local

Hank Walsh, un résident d’Ottawa, organise un Country Hoedown dont les profits seront versés au Ottawa American Legion Post #33 de 15 h à 22 h le samedi 17 septembre.

Le coût d’entrée est de 15 $ et comprend une frite de poisson avec salade de chou, frites et pain à partir de 17 h. Rick Anderson de T&A Toonz fournira de la musique de 15 h à 19 h et une performance de The Time Bandits suivra jusqu’à 22 h.

Le magicien Rob Thompson se produira également et il y aura également un tirage au sort pour un dîner de poulet pour quatre du bureau de Wedron.

Les personnes présentes sont priées d’apporter des chaises de jardin.

Pour plus d’informations sur l’emplacement et toute autre chose, appelez Hank Walsh au 779-213-4473.