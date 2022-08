Un résident de Yorkville nommé récipiendaire du Wayne Wackerlin Memorial Fund – Shaw Local

Sadie « Grace » Nelson de Yorkville a été nommée récipiendaire de la subvention du Wayne Wackerlin Memorial Fund.

Le fonds commémoratif Wayne Wackerlin a été créé par les frères et sœurs de Wayne Wackerlin pour perpétuer son amour pour l’agriculture et son esprit d’entreprise. Cette année, six lauréats de diverses entreprises entrepreneuriales, âgés de 15 à 50 ans, ont été sélectionnés pour partager 23 000 $ en fonds de subvention.

Nelson est l’exploitante du Clover Club Lambs et est très active dans son groupe 4-H local, montrant des moutons et des bovins et participant à des projets de couture, de jardinage, de photographie et de pâtisserie. Au printemps dernier, elle a cultivé et vendu 1 200 plantes de démarrage pour gagner de l’argent pour faire croître son troupeau de moutons. L’année dernière, elle a fondé une entreprise de niche en cousant des costumes d’agneau en spandex pour les moutons. Ces couvertures en forme de tube, conçues uniquement pour les agneaux, aident à garder les moutons propres avant de juger lors de foires et de spectacles.

La subvention de 3 000 $ l’aidera à acheter de nouvelles machines à coudre et de l’équipement pour développer son entreprise et offrir plus d’options à sa clientèle grandissante. Comme Wackerlin, Nelson est motivé, passionné et travailleur dès son plus jeune âge.