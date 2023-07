Un résident de Yorkville nommé l’un des lauréats du prix du personnel de soutien de Waubonnee – Shaw Local

Le Waubonnee Community College a annoncé les prix d’excellence du personnel de soutien 2023. Des prix ont été décernés dans chacune des trois catégories : innovation et créativité, service et qualité et diversité et inclusion.

Ronald Rithaler, coordinateur du laboratoire de fabrication avancée, de Yorkville, a reçu le prix d’excellence du service et de la qualité.

Debra « Deb » Chan, spécialiste des technologies de bibliothèque, d’Aurora, a reçu le prix d’excellence du service et de la qualité.

Mary « Ellen » Rogers, coordonnatrice de la technologie des librairies, de DeKalb, a reçu le prix d’excellence en innovation et créativité.

Marleigha Evans, coordonnatrice principale de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, de Woodridge, a reçu le prix d’excellence en matière de diversité et d’inclusion.

Les prix d’excellence du personnel de soutien de Waubonsee sont décernés chaque année. Les candidatures sont soumises par l’ensemble du collège et les récipiendaires sont déterminés par le comité du personnel de soutien du collège. Les lauréats ont reçu un certificat encadré présenté par le Dr Brian Knetl, président du Waubonee Community College, lors de la réunion annuelle du personnel de soutien du collège et seront reconnus par le conseil d’administration du Waubonee Community College lors de la réunion du conseil en août.