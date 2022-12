Un résident de St. Charles s’occupe cette saison des fêtes en fabriquant des cadeaux de Noël faits à la main – Shaw Local

Tout comme le Père Noël, l’artiste et propriétaire d’entreprise Julie Norkus s’est occupée de préparer Noël.

Mais son atelier est situé à Trend + Relic à Saint-Charles, pas au pôle Nord.

“À partir de septembre, tout est sur le pont”, a déclaré Norkus, propriétaire de Fragments, qui vend des produits sélectionnés de manière créative.

L'entreprise présente ses peintures placées sur une variété d'articles pour la maison ainsi que d'autres articles. Le résident de St. Charles est un vendeur à Tendance + Relique, situé au 1501 Indiana Ave. à St. Charles. Elle est l'une des 50 vendeuses du magasin.

Son art est présenté sur des produits allant des taies d’oreiller aux torchons.

Julie Norkus, résidente de St. Charles, est propriétaire de Creatively Curated Goods et vend chez Trend + Relic à St. Charles. Elle se spécialise dans les peintures, qu’elle a imprimées sur des torchons, des oreillers, des cartes et d’autres articles cadeaux. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Certaines choses se prêtent à certains articles”, a déclaré Norkus. “J’ai tout ce que j’ai peint dans un fichier sur mon ordinateur.”

L’un de ses articles les plus populaires cette saison de Noël a été un ornement qui dit “Chaque voyage me ramène à la maison”. Elle personnalisera ensuite chaque ornement.

“Je pense que j’en ai fait environ 150 maintenant”, a déclaré Norkus. “Je peins à la main les villes des gens ou leurs noms de famille dessus.”

Elle vend des articles saisonniers.

“Une fois Noël passé, tout ce qui concerne Noël sortira d’ici, puis je ramènerai des trucs de printemps et d’été que j’avais ici”, a déclaré Norkus. « J’ai aussi toute une gamme de produits d’automne. Je propose quelques nouveaux modèles. Il faut constamment se réinventer car les styles changent.

Peindre des paysages est une de ses spécialités.

« Je peins ce qui me vient naturellement », dit-elle.

Norkus, qui a grandi à Batavia, est diplômé en design d’intérieur. Avant de démarrer son entreprise, elle était chef de projet pour une entreprise de design commercial.

“Lorsque vous avez une roue créative dans la tête, vous ne pouvez tout simplement pas vous arrêter”, a déclaré Norkus en expliquant pourquoi elle a lancé son entreprise.

Sa fille de 22 ans, Paige, suit ses traces. Elle tricote et vend ses articles aux côtés de sa mère chez Trend + Relic.

“Elle a fait des citrouilles à l’automne, puis elle a eu des écharpes, des bonnets et des chapeaux de Père Noël”, a déclaré Norkus. “Je lui ai laissé utiliser une partie de mon espace pour vendre et je lui ai dit que si elle avait assez de produits, elle pourrait peut-être avoir son propre espace ici.”

Elle est fière des efforts de sa fille.

“Elle me voit constamment proposer de nouvelles idées et je la vois faire la même chose”, a déclaré Norkus. « Elle conçoit son propre logo pour son entreprise. C’est là qu’elle et moi nous sommes connectés à ce niveau.

Vous trouverez plus d’informations sur Fragments sur le site Web de Norkus, julienorkus.com. Elle a aussi une page Facebook, facebook.com/julienorkusfragments.