Un résident de Shorewood les qualifie de “sinistres”, ComEd dit qu’ils ont l’air plus naturels – Shaw Local

Gary Powers a déclaré que lui et certains de ses voisins de Shorewood attendaient que les nouveaux poteaux de transmission ComEd à l’aspect rouillé soient peints jusqu’à ce qu’il soit évident qu’ils n’allaient jamais être différents.

Le nouveau style de poteaux de transmission monte partout.

ComEd les installe depuis des mois dans tout l’État et localement le long du même chemin où il a des lignes de transmission depuis des décennies, y compris dans les régions de Joliet et Plainfield.

ComEd dit qu’ils sont moins chers, ne nécessitent plus d’entretien et s’intègrent mieux dans le paysage que les poteaux de transmission traditionnels en acier galvanisé.

Powers dit qu’ils sont «des choses sombres et inquiétantes. Je pense que beaucoup de gens pensaient qu’ils seraient peints. Ils se démarquent. Vous conduisez dans notre rue, et la première chose que vous voyez, ce sont ces vilains poteaux.

Gary Powers se tient dans une rue de son lotissement Westminster Gardens à Shorewood avec des poteaux de transmission en arrière-plan.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Il n’est pas la seule personne à exprimer son mécontentement face au nouveau regard sur le paysage créé par ComEd.

Le village a entendu d’autres personnes principalement préoccupées par «l’apparence», a déclaré le maire de Shorewood, Clarence «CC» DeBold.

“Nous avons entendu certains”, a déclaré DeBold. “Ce n’est pas comme si nous avions des tas et des tas.”

Il y a eu suffisamment de plaintes pour que le village contacte ComEd et s’entende dire que l’entreprise s’est engagée dans le nouveau look.

“Ils ont l’impression que cela s’intègre plus naturellement”, a déclaré DeBold. «C’est un peu le truc de ComEd à ce sujet. Le marron se fond plus naturellement dans le paysage.

Le village n’a pas eu son mot à dire dans le choix des poteaux de transmission par ComEd.

Le porte-parole de ComEd, John Schoen, a confirmé que l’entreprise voit une valeur esthétique dans le nouveau style de poteaux de transmission et n’a pas l’intention de les peindre.

Un porte-parole de ComEd a déclaré que les nouveaux poteaux de transmission se fondent mieux dans les paysages que l’acier galvanisé traditionnel.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Ces poteaux particuliers, à mesure qu’ils vieillissent, ressemblent davantage à du bois”, a déclaré Schoen. “Nous pensons que c’est un aspect plus naturel, nous ne les peindrions donc pas.”

Les poteaux ont aussi une valeur économique.

“Nous les utilisons de plus en plus dans notre système”, a déclaré Schoen. “Ils coûtent moins cher que les poteaux en acier galvanisé et ils sont plus durables.”

C’est ce que Powers pense être la principale raison de l’utilisation des nouveaux poteaux.

Powers, un ingénieur qui vit dans la subdivision de Westminster Gardens, a déclaré qu’avec du métal d’une certaine épaisseur, la rouille à la surface empêche la rouille continue. Il pense que les nouveaux poteaux sont recouverts d’un revêtement antirouille qui évite le besoin d’un entretien continu pour prévenir la corrosion.

“Ils conçoivent cela comme une surface rouillée car elle ne nécessite aucun entretien”, a déclaré Powers.

Cependant, il pense que les poteaux ont également l’air bon marché et dégradent les quartiers où ils sont érigés.

L’un des nouveaux poteaux de transmission de ComEd s’élève à l’arrière-plan d’un lotissement Shorewood.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

« Il ne fait aucun doute que la galvanisation est une dépense », a-t-il déclaré. «Les choses qui sont traitées ou galvanisées ou thermolaquées sont plus chères. Ceux-ci sont moins chers.

ComEd érige toujours des poteaux de transmission galvanisés. Powers pense que les communautés locales devraient avoir leur mot à dire sur les pôles qu’elles obtiennent.

Les nouveaux poteaux se fondraient dans le paysage s’ils avaient la hauteur des arbres, a-t-il déclaré. Mais ils s’élèvent au-dessus des arbres dans le ciel.

Les poteaux galvanisés, a déclaré Powers, «sont tous en argent. Il y a une raison à cela. Ils se fondent dans le ciel.