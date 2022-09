Un résident de Princeton réussit à éliminer les envies d’alcool grâce à une nouvelle approche – Kelowna Capital News

Le sud de l’Okanagan Similkameen est l’une des premières régions du Canada à défendre une approche médicale pour traiter les troubles liés à la consommation d’alcool – une option pour éliminer les fringales et les symptômes de sevrage, permettant un rétablissement complet pour à peu près n’importe qui.

Pendant de nombreuses années, Nienke Klaver, une organisatrice communautaire bien connue et une défenseure des soins de santé à Princeton, a eu du mal à contrôler ses envies et la quantité d’alcool qu’elle boit.

Grâce à une nouvelle option de traitement désormais disponible dans sa communauté, sa vie s’est transformée. “C’est absolument fantastique”, a déclaré Klaver. “Je n’ai plus de fringales.”

Pour commencer le traitement, Klaver a rendu visite à son médecin de famille qui lui a prescrit un médicament à prendre pendant une courte période pour éliminer les fringales. « Cela a commencé à fonctionner tout de suite », a-t-elle déclaré.

Le trouble lié à la consommation d’alcool est une condition médicale comme les autres, comme les maladies cardiaques.

Dans ce cas, les médicaments agissent pour guérir la partie du cerveau qui provoque les fringales et intensifie les symptômes de sevrage.

Plusieurs options de médicaments sont disponibles pour un essai avec un patient, en fonction de ses antécédents personnels, familiaux ou de consommation, ce qui signifie qu’un rétablissement complet est possible pour à peu près tout le monde.

Klaver apprécie que la compréhension et le traitement compatissants du trouble lié à la consommation d’alcool en tant que condition médicale éliminent la stigmatisation et le jugement.

“Je n’ai jamais eu de problème à dire à mes amis que je suis alcoolique, mais AUD sonne tellement mieux”, a-t-elle déclaré. “Cela implique que vous souffrez d’une maladie comme le diabète et que ce n’est pas vraiment de votre faute si vous buvez trop.”

Le fait de se libérer des envies de fumer et des symptômes de sevrage est un élément important de cette approche, car il est plus facile pour les gens de demander des conseils, de parler avec leur famille ou d’accéder aux services et soutiens communautaires, si nécessaire.

Klaver ajoute qu’elle apprécie également que cette approche n’exige pas l’abstinence et que les gens ont le pouvoir de choisir la quantité qu’ils veulent consommer.

“Je pourrais arrêter complètement un jour, mais pour l’instant j’aime bien boire un verre de vin de temps en temps.”

Il est excitant que Princeton soit une communauté de premier plan lorsqu’il s’agit d’offrir cette option de traitement, d’autant plus que fournir un soulagement et déstigmatiser la consommation d’alcool peut être utile à ceux qui essaient de faire face à la pression supplémentaire des crises en cours.

Plus largement, cette approche peut aider à réduire les statistiques alarmantes dans notre région.

Au cours de la dernière décennie, les collectivités de la région intérieure de la Colombie-Britannique ont enregistré des taux de consommation d’alcool plus élevés que le reste de la province.

Selon un récent rapport du médecin hygiéniste de notre région, en 2017, nous avons enregistré 589 décès liés à l’alcool dans notre région et en 2018, 5 090 hospitalisations.

Ces deux taux augmentent, exacerbés par une augmentation de 30 % de la consommation d’alcool depuis le début de la pandémie.

En tant qu’organisme à but non lucratif, en partenariat avec la Community Foundation of the South Okanagan Similkameen, la Société canadienne des troubles liés à l’usage d’alcool prévoit de continuer à aider davantage de personnes comme Klaver à savoir que l’espoir de guérison est à portée de main dans de nombreuses communautés de l’Okanagan Similkameen, et dans Princeton précisément.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web www.cauds.org, partagez et surveillez d’autres chroniques dans cette mini-série, ou parlez à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne.

“Essayez-le”, a encouragé Klaver. “Cela a fonctionné pour moi.”

Heather Allen est la directrice des communications de la Société canadienne des troubles liés à l’usage d’alcool, une organisation nationale à but non lucratif qui préconise une approche plus efficace et plus compatissante pour traiter les troubles liés à l’usage d’alcool en tant que condition médicale. L’organisation s’est formée à Penticton et est fière de collaborer avec une variété d’organisations de soins de santé et de travailler en partenariat avec la Community Foundation of the South Okanagan Similkameen.

