Un résident de Noida a laissé rager après qu’Uber ait facturé 3 000 roupies pour un trajet depuis l’aéroport de Delhi

Un résident de Delhi-NCR a été facturé près de 3 000 roupies pour un trajet Uber d’environ 45 kilomètres. Debarshi Dasgupta a réservé un taxi depuis le terminal 2 de l’aéroport international Indira Gandhi jusqu’à son domicile de Noida. Le trajet était d’environ 45 kilomètres, mais Debarshi s’est vu facturer un prix correspondant à trois fois la distance parcourue par le taxi Uber. Le montant total après la fin du trajet s’est élevé à Rs 2 935.

Partageant son calvaire sur Twitter, Debarshi a écrit : « Je déteste rendre public un mauvais service, mais vous ne me laissez pas le choix, Uber. J’ai dû payer 2 935 roupies pour un taxi depuis le T2 de l’aéroport de Delhi jusqu’à chez moi à Noida (environ 45 km) le 5 août. On m’a facturé 147,39 km – à mi-chemin de Jaipur que j’ai apparemment parcouru en un peu plus d’une heure !

Regarde:

Je déteste rendre public un mauvais service mais tu ne me laisses pas le choix, @Uber_India. J’ai dû payer Rs 2 935 pour un taxi depuis le T2 de l’aéroport de Delhi jusqu’à chez moi à Noida (environ 45 km) le 5 août. On m’a facturé 147,39 km – à mi-chemin de Jaipur que j’ai apparemment parcouru en un peu plus d’une heure ! pic.twitter.com/t5nVTMMmdT – Debarshi Dasgupta (@sanitydurast) 15 août 2022

Dans les tweets suivants, le passager a mentionné que les lieux de prise en charge et de dépose étaient inexacts.

Ceci, alors que le montant de la réservation était de Rs 1 143. Les lieux de prise en charge et de dépôt sont également inexacts ! Veuillez trier ce gâchis et rembourser le montant excédentaire. Ne me demandez pas de vous envoyer mes coordonnées ; vous les avez déjà ! Vous devez également refondre votre mécanisme de traitement des réclamations, @Uber_Support – Debarshi Dasgupta (@sanitydurast) 15 août 2022

Le tweet de Debarshi a déclenché un glissement de terrain d’autres personnes racontant leurs mauvaises expériences avec les services de taxi dans le pays. Un utilisateur qui s’appelle Maverick sur la plateforme de micro-blogging a partagé une expérience similaire où Uber a facturé une somme de Rs 2 161 pour un trajet tout aussi long.

Voici mon reçu de voyage uber qui indique okhla comme lieu de prise en charge alors que je suis monté à bord de mon taxi depuis T2 pic.twitter.com/59ixf36iEC – Non-conformiste (@ingoloriousengg) 16 août 2022

Un autre utilisateur est apparu dans le fil de discussion en disant : “La même chose s’est produite avec moi, suivi du support des 15 derniers jours ! Mais pas encore de résolution. Dans ce cas, le tarif s’est élevé à Rs 2 758.

La même chose s’est produite avec moi, suivi avec le soutien des 15 derniers jours !! Mais pas encore de résolution. pic.twitter.com/8Ejg5Tosk3 – Deez (@arreybhaibhai0) 16 août 2022

Alors que le fil se développait, Debarshi a partagé une autre mise à jour le 15 août disant qu’il n’avait pas eu de nouvelles de l’équipe depuis que l’incident s’était produit.

Je n’ai pas eu de nouvelles de votre équipe depuis le 7 août, @Uber_India – Debarshi Dasgupta (@sanitydurast) 15 août 2022

Les services de taxi, en particulier Uber, ont été sous les eaux chaudes pour leurs tarifs exorbitants. Le mois dernier, un utilisateur a partagé une capture d’écran de son application Uber montrant un trajet UberGo pour Rs 3 041. “Le vol pour Goa est moins cher que mon retour”, a-t-il écrit dans la légende.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici