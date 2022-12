Un résident de Montgomery recueille 21 000 $ pour soutenir les sans-abri ; accepte toujours les dons – Shaw Local

La résidente de Montgomery, Veronica Horton, qui a vécu dans sa voiture pendant 15 jours dans le but de collecter 35 000 $ pour soutenir les familles sans abri, est rentrée à l’intérieur, mais continue d’accepter des dons pour son objectif.

Bien qu’elle ne vive plus dans sa voiture, Horton continuera de collecter des dons au profit Communautés de pontune organisation à but non lucratif du comté de DuPage qui aide les sans-abri, jusqu’à ce dimanche 4 décembre.

Au mercredi 30 novembre, Horton avait amassé 21 000 $.

Horton a grandi dans l’Indiana et vit dans l’Illinois depuis 25 ans. Elle a déménagé à Montgomery il y a trois ans et travaille chez Bridge Communities depuis décembre 2021.

Horton a un lien personnel avec ceux que son entreprise sert. En 2008, sa propre famille s’est retrouvée sans abri, recevant de l’aide de Lazarus House à St. Charles pendant neuf mois.

C’est pourquoi, lors de la 19e édition Faire la grasse matinée samedi le 5 novembre, Horton a décidé de vivre sans sa voiture jusqu’à ce qu’elle recueille 35 000 $ sur l’objectif de 125 000 $ de Bridge Communities.

Seuls les dons effectués directement au fonds Horton compter pour son objectif de 35 000 $. Tous les fonds collectés par Sleep Out Saturday iront directement au soutien des familles qui entrent dans Bridge Communities.

Horton a déclaré qu’il en coûtait environ 20 000 $ par an à Bridge Communities pour subvenir aux besoins d’une famille. Bridge Communities fournit aux familles un appartement, couvrant le coût du loyer, d’Internet, du chauffage et d’autres services publics.

Les familles desservies par Bridge Communities doivent avoir un enfant de moins de 18 ans.