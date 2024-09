Un résident de Mississauga testé positif au virus du Nil occidental

La région de Peel indique qu’un résident de Mississauga a été testé positif au virus du Nil occidental.

Il s’agit du premier cas humain du virus dans la région cette année.

« Bien que le risque global de contracter une infection par le virus du Nil occidental soit plus faible pendant les mois d’automne, ce cas renforce l’importance pour les résidents de se protéger contre les piqûres de moustiques », a déclaré le Dr Nicholas Brandon, médecin hygiéniste adjoint de la région de Peel.

« Jusqu’à l’arrivée des premières gelées d’automne, les résidents doivent éliminer les sources d’eau stagnante où les moustiques peuvent se reproduire. »

Le virus du Nil occidental (VNO) se transmet à l’homme par la piqûre d’un moustique infecté. La plupart des personnes infectées par le VNO ne présentent aucun symptôme, mais les autorités sanitaires ont indiqué que certaines personnes présentent des symptômes grippaux tels que fièvre, maux de tête, courbatures, légères éruptions cutanées et gonflement des ganglions lymphatiques.

« Les personnes de plus de 50 ans et celles dont le système immunitaire est affaibli sont les plus à risque de tomber gravement malades lorsqu’elles sont infectées par le VNO », ont déclaré les responsables de la santé de la région de Peel.

En date du 7 septembre, on recense 16 cas humains de virus du Nil occidental en Ontario. L’an dernier, on en avait recensé 41.

Les résidents sont encouragés à appliquer un insectifuge approuvé contenant un ingrédient efficace contre les moustiques, comme le DEET ou l’icaridine; éviter les zones où les moustiques sont nombreux et être prudents entre le crépuscule et l’aube lorsque les moustiques sont actifs; porter des vêtements amples, de couleur claire et à tissage serré; s’assurer que tous les moustiquaires des fenêtres et des portes sont bien ajustés; et retirer ou vider les objets qui retiennent l’eau stagnante.